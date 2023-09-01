الآن بالتفصيل.. أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في مصر

بدأ العد التنازلي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويحرص المسلمين على معرفة أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في مصر عبر جوجل، حيث تتأهب محال الحلوى لذكرى ميلاد نبي الإسلام "محمد"- (صلى الله عليه وسلم)- وذلك باستعراض بضائعها، ومن بين هذه المحلات التي سوف تشهد إقبالاً كبيرًا مع حلوله.

أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في مصر

وتنشر "الدستور" أسعار حلاوة المولد النبوي 2023، سواء كانت علب أو بالكيلو ومكوناتها.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2023

وأعلنت سلسلة المحال المتواجدة بالكثير من المحافظات سعر أسعار حلاوة المولد النبوي في عام 2023 العلب وتكون هي كالتالي:

علبة وزن 800 جرام: 100 جنيه.

علبة وزن 1 كيلو جرام: 120 جنيه.

علبة وزن 1,5 كيلو: 180 جنيه.

علبة وزن 2 كيلو: 240 جنيه.

علبة وزن 3 كيلو: 360 جنيه.

عبوات ميكس كروكند

علبة وزن 500 جرام: 75 جنيه.

علبة وزن 800 جرام: 120 جنيه.

علبة وزن 1 كيلو: 150 جنيه.

عبوات ميكس ملبن

علبة وزن 500 جرام: 65 جنيه.

علبة وزن 1 كيلو: 120 جنيه.

عبوات كرانش ميكس

علبة وزن M: 210 جنيه.

علبة وزن L: 410 جنيه.



أسعار حلوى المولد النبوي الشريف

وفيما سيخص كافة أسعار حلاوة المولد للعلب وزن النصف كيلو الربع كيلو فقد تم الإعلان عنها بالآتي:

علبة سودانية وزن 500 جرام: 75 جنيه.

علبة سمسمية وزن 500 جرام: 90 جنيه.

علبة حمصية وزن 500 جرام: 55 جنيه.

علبة دومية مكسرات وزن 500 جرام: 75 جنيه.

علبة ملبن عين جمل حبل وزن 400 جرام- 6 قطع: 105 جنيه.

علبة ملبن سادة جيلي وزن 500 جرام: 27 جنيه.

علبة ساندوتش قمر الدين بالمكسرات وزن 500 جرام: 65 جنيه.

علبة لديدة بيضاء وحمراء وزن 500 جرام: 65 جنيه.

علبة حمام زبيب 500 جرام: 50 جنيه.

علبة نواعم سوداني وزن 500 جرام: 55 جنيه.

علبة مارشملو وزن 250 جرام: 35 جنيه.

علبة نوجا سوداني وزن 250 جرام: 50 جنيه.

علبة نوجا لوز وزن 250 جرام: 70 جنيه.

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سعر كيلو حلاوة المولد 2023

ويبلغ سعر كيلو حلاوة المولد 2023 كالآتي:

سعر كيلو ميكس جولد: مبلغ 120 جنيه.

سعر كيلو ميكس كروكند: قيمة 150 جنيه.

سعر كيلو ميكس ملبن: مبلغ 120 جنيه.

سعر كيلو سودانية: مبلغ 150 جنيه.

سعر كيلو سمسمية: مبلغ 180 جنيه.

سعر كيلو حمصية: مبلغ 110 جنيه.

سعر كيلو دومية مكسرات: مبلغ 150 جنيه.

سعر كيلو ملبن سادة جيلي: قيمة 54 جنيه.