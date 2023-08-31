الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مفاجأة.. أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في جميع المحلات

حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي

مع قرب موعد حلول المولد النبوي الشريف حرص المواطنين على معرفة أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في جميع المحلات، ويحل علينا ميعاد المولد النبوي هذا العام في يوم الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر 2023، لذلك يكثر بحث الكثير من المواطنين عن سعر حلاوة المولد النبوي.

أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في جميع المحلات

وتنشر «الدستور» أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في المحلات التجارية وبوزارة الزراعة.

وعقب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في جميع المنتجات والسلع في هذا العام، من المتوقع أن ترتفع أسعار حلاوة المولد النبوي بنسبة حوالي 40%، وذلك بسبب زيادة سعر السكر، وأسعار بعض المكونات، التي ستدخل في صناعة حلوى المولد.

أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2023

  • يبلغ متوسط أسعار علبة حلاوة المولد النبوي: من سعر 90 إلى مبلغ 1950 جنيهًا.
  • ويبلغ متوسط سعر علبة حلوى المولد النبوي الصفيح: من مبلغ 850 إلى 1500 جنيه.
  • بينما يبلغ متوسط سعر عدد (6 قطع مشكل) ذات الحجم الصغير في حلاوة المولد النبوي: مبلغ 40 جنيهًا.
  • يبلغ متوسط عدد (10 قطع مشكل) ذات الحجم الصغير بحلاوة المولد النبوي: نحو مبلغ 154 جنيهًا.
  • يبلغ متوسط عدد (19 قطعة مشكل) من حلاوة المولد النبوي: نحو قيمة 290 جنيهًا.
  • يبلغ متوسط عدد (48 قطعة مشكل) وتكون ذات متوسط الحجم بحلاوة المولد النبوي: نحو مبلغ 455 جنيها.
  • يبلغ متوسط عدد (55 قطعة مشكل) ذات الحجم الكبير من حلاوة المولد النبوي: نحو 620 جنيهًا.
  • يبلغ متوسط عدد (72 قطعة) ذات الحجم الكبير من حلاوة المولد النبوي: نحو 900 جنيه.
  • يبلغ متوسط أسعار قرص الحمصية في حلاوة المولد النبوي: نحو 17 جنيهًا.
  • يبلغ متوسط أسعار البسيمة البندق الحجم الصغير: نحو 48 جنيهًا.
  • يبلغ متوسط أسعار علبة حلاوة المولد النبوي وزن حوالي 2 كيلو: نحو 132 جنيهًا.
  • يبلغ متوسط أسعار علبة حلاوة المولد النبوي وزن حوالي 1 كيلو: نحو 75 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد النبوي 2023 فى الأسواق المصرية

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أسعار حلاوة المولد النبوي بوزارة الزراعة

ومن المقرر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  ستطرح خلال الأيام الحالية جميع أصناف حلاوة المولد النبوي الشريف لعام 2023 في كافة المنافذ التابعة لها بتخفيضات ستصل إلى 30%.

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