الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار حلوى المولد النبوي 2023 فى الأسواق المصرية

حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي

تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين فى مصر عن أسعار حلوى المولد النبوي 2023 فى الأسواق المصرية، بالتزامن مع اقتراب حلول موعد ذكري المولد النبوي الشريف، والذي يحتفل به المصريون بشراء الأصناف العديدة من الحلويات.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

ومن المتوقع أن تمنح الحكومة، إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر القادم، بدلاً من الأربعاء 27 سبتمبر 2023؛ ليتمكن الموظف من الحصول على 3 أيام إجازة متواصلة بدلاً من يومين.

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أسعار حلوى المولد النبوي 2023 فى الأسواق المصرية

يتراوح سعر علبة حلاوة المولد النبوي ما بين 90 لـ1950 جنيها.

يتراوح سعر علبة حلاوة المولد النبوي الصفيح ما بين 850 لـ1500 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد النبوي، التي تحتوي على 10 قطع بـ154 جنيها.

سعر علبة حلاوة المولد النبوي، التي تحتوي على 19 قطعة بـ290 جنيها.

سعر عدد 6 أقراص مشكل الحجم الصغير من حلاوة المولد النبوي بـ40 جنيها.

سعر عدد 6 أقراص من الحمص في حلاوة المولد النبوي بـ34 جنيها.

سعر قرص الحمصية في حلاوة المولد النبوي بـ17 جنيها.

سعر البسيمة البندق الحجم الصغير بـ48 جنيها.

سعر البسيمة بندق الحجم الكبير بـ90 جنيها.

سعر البسيمة الفستق الحجم الصغير بـ42 جنيها.

كيلو ملبن عين جمل 300 جنيه للكيلو

كيلو ملبن رش 200 جنيه للكيلو

ملبن سادة 80 جنيهًا للكيلو

ملبن جلي 100 جنيه للكيلو

جزرية بندق 200 جنيه للكيلو

جزرية فول 100 جنيه للكيلو

فستقية 800 جنيه للكيلو

كاجو 800 جنيه للكيلو

لوزية 650 جنيهًا للكيلو

بندق 650 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو حلوى السوداني 70 جنيها

سعر كيلو حلوى السمسم 70 جنيها

كيلو حلوى ملبن مناديل 60 جنيها

كيلو حلوى ملبن نوجة 60 جنيها

كيلو حلو جوز هند 60 جنيها

كيلو تشكيلة من الأصناف السابقة 70 جنيها

كيلو حلوى ملبن العلف سمسم 80 جنيها

كيلو حلوى علف حمص 80 جنيها.

كيلو حلاوة فرط يبدأ من 50 جنيها

كيلو حلاوة مشكل 65 جنيها

كيلو حلاوة علف سوداني 70 جنيها

كيلو حلاوة علف سمسمية 65 جنيها.

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أما أسعار عروسة المولد، فتتراوح ما بين 100 وحتى 250 جنيها، حيث تختلف أسعارها في الأسواق من مكان لآخر مع اختلاف التكلفة والجودة.

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