تبدأ من 500 جنيه.. ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي والتجار يكشفون الأسباب

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بحلول المولد النبوي الشريف والذي يوافق يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري، والذي يعتبر احتفالا كبيرا لدى المسلمين يحرصون فيه على شراء حلوى المولد النبوي، وتزامنا مع اقتراب المولد النبوي الشريف بدأت العديد من محال الحلويات في طرح كميات كبيرة من حلوى المولد بأسعار مختلفة وأحجام متنوعة، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي

ورصدت "الدستور" أسعار حلوى المولد النبوي الشريف في محال الحلويات وحجم الإقبال عليها وآراء أصحاب المحال حول ارتفاع الأسعار، فيقول محمد عطالله، صاحب إحدى محال الحلويات بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، إن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار حلوى المولد النبوي الشريف خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسب وصلت لأكثر من 50%.

وتابع إن أسعار علب حلوى المولد النبوي الشريف مختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخرى، لافتا إلى أن حلوى المولد النبوي التي تحتوي على مكسرات بالتأكيد سوف يتجاوز سعرها 1000 جنيه، على عكس حلوى المولد النبوي الأخرى والتي تتواجد بشكل أكبر في المحال الموجودة بالمناطق الشعبية والتي من الممكن أن لا تتجاوز الـ500 جنيه.

ارتفاع أسعار الخامات

من جانبه أوضح جلال فخري، مسؤول عن إحدى محال الحلويات بمنطقة الزمالك، التابعة لمحافظة القاهرة، أن أسعار حلوى المولد النبوي ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي وذلك أمر طبيعي خاصة بسبب ارتفاع أسعار الخامات الموجودة في السوق المستخدمة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف سواء دقيق أو سكر أو مكسرات وغيرها من الخامات المستخدمة والتي ارتفع سعرها هي الأخرى.

أسعار علب حلويات المولد

واستكمل حديثه بأن بأن سعر علبة المولد حجم وسط فاخر 1100 جنيه، علبة حلاوة المولد تصميم هدايا بسعر 1100 جنيه، علبة حلوى مولد تحتوي على 23 قطعة بسعر 1250 جنيهًا، علبة مولد كبير بسعر 1500 جنيه، علبة حلاوة المولد تحتوي على 78 قطعة صغيرة الحجم مكسرات فاخرة بسعر 1750 جنيها، علبة المولد حجم كبير فاخر سعر 1950 جنيه، علبة حلاوة المولد تحتوي على 44 قطعة حجم كبير مكسرات فاخرة بسعر 2400 جنيه، علبة حلوى المولد تحتوي على قطع حلوى مكسرات وقشطة وملبن فاخرة بسعر 3600 جنيه.

فيما أضاف كريم عبد الهادي، مسئول عن إحدى محال الحلويات بمنطقة العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، أن الأسعار ارتفعت نتيجة لارتفاع أسعار الخامات، وتختلف الأسعار من مكان لآخر لعدد من العوامل، منها محتويات علبة الحلوى وحجمها، والتغليف وأنواع القطع الموجودة فيها بجانب المنطقة التي تباع فيها حلوى المولد النبوي.