بأسعار تبدأ من 35 جنيهًا.. «الدستور» يرصد أسعار عرائس المولد بالأسواق (صور)

اقترب موسم الاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يحرص خلالها المصريون على شراء حلوى المولد النبوي والعرائس المصنوعة من الحلوى، حيث بدأت محلات القاهرة والأسواق التجارية في تعليق العرائس المزينة بتاج وترتدى فستانًا مصممًا من أقمشة ملونة من الأشكال التي اعتدنا عليها منذ الصغر.

وارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية معدلات إقبال المواطنين على المحال والأسواق لمعرفة أسعار حلوى مولد النبي هذا العام.

“الدستور” أجرى جولة بعددٍ من محال بيع حلوى المولد للتعرف على تفاصيل الأسعار ومعدلات الإقبال من المواطنين.

موسم المولد النبوي

قال محمود، أحد تجار عرائس المولد في العتبة:" بدأنا عرض العرائس منذ أسبوع لبداية موسم المولد النبوي، لأن معظم التجار في حي درب البرابرة يصنعون بنفسهم العرائس ونبدأ البيع، جملة وقطاعي، لأن ده موسم ننتظره من العام للعام نعتمد عليه بشكل كبير في الرزق مثل رمضان".



إقبال تجار الجملة

وأضاف أن الإقبال متزايد ولكن من تجار الجملة ولكن الزبائن التي تشتري بالقطعة لأولادها أو أحبابها يبدأون الشراء قبل الموسم بأيام قليلة يبدأ الزحمة، وأما عن الأسعار فهى في متناول الجميع تبدأ من 35 القماش لـ250 و300 للعرائس المنقوشة المضيئة.

منذ عهد الحاكم بأمر الله

ومن جانبه، أوضح سيد، صاحب محل لبيع عرائس المولد،، أن العروسة ظهرت في عهد الحاكم بأمر الله، والذي خرج في احتفالات المولد النبوي مع إحدى زوجاته مرتدية لبسًا أبيض وعلى رأسها تاج من الياسمين، فقام صناع الحلوى برسم الأميرة في قالب الحلوى، بينما قام آخرون برسم الحاكم بأمر الله على حصان صنعوه من الحلوى، وبعدها انتشرت فكرت العروسة وكان زمان تصنع من الحلوي لكن اختلف علي الرغم من أن الحلوي مازالت محتفظة بعادتها ولكن معظم الزبائن يشترون المصنعة من القماش.

أسعار عرائس المولد:

عروسة المولد حجم صغير مصنوعة من القماش تبدأ من 75 وحتى 100 جنيه، بحسب جودتها وحجمها.

عروسة الحلاوة: 35 جنيهًا.

عروسة المولد مصنوعة من الخشب حجم صغير 85 جنيهًا.

عروسة مرجيحة 250 جنيهًا.

عروسة المولد حجم كبير مصنوعة من الستان والتول علي شكل فستان زفاف منفوش: تبدأ من 150 وحتى 300 جنيه.

عروس المولد "لعبة" بفستان منفوش وأضواء مع أغنية تبدأ من 125 إلي 350 جنيهًا.

عروسة المولد على شكل دباديب وبداخلها فايبر وأشكال متنوعة: من 35 إلى 300 جنيه.

عروسة بفستان ومعها عريس داخل بوكس يتراوح سعرها من 250 لـ400 جنيه.

عرائس المولد

عرائس المولد

عرائس المولد

عرائس المولد

عرائس المولد

عرائس المولد