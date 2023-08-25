هلت البشائر.. بدء استعداد محال الحلويات لموسم المولد النبوي

بدأت المحال الاستعداد بعرض منتجات حلويات المولد النبوي الشريف في الشارع المصري الذي ينتظره الجميع كل عام وتباينت أشكال الحلويات خلال العام الحالي بأحجام وأسعار مختلفة.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 بعدما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد إجازة المولد النبوي، وصدت عدسة «الدستور» الاستعدادات والأسعار التي تجهز لها المحلات في بداية الموسم.



وقال عزت السيد أحد تجار حلويات المولد في الجيزة، إنه بدأ للتحضير والاستعداد للمولد من حوالي يومين حتي يتمكن من بيع جميع المنتجات قبل انتهاء الموسم، وأن الأسعار متقاربة في بعض المنتجات مع العام الماضي، ولكن أسعار المكسرات في ارتفاع شديد عن العام الماضي.

إقبال ضعيف في بداية الموسم

أما عن الأسعار قال أحد البائعين بمنطقة الجيزة إن كيلو بعض الأنواع أسعار حلاوة المولد 2023 يبدأ من 100 جنيها للعب المشكلة العادية وليس بها أنواع مكسرات، وصل سعر كيلو السمسمية والفولية بين 100 لـ120 جنيها نظرا لارتفاع سعر السمسم والسوداني، ويتراوح سعر باقي الأنواع المشكلة التي تحتوي علي مكسرات بين 180 و200 جنيه للكيلو الواحد.

وأما عن الإقبال أوضح محمد إن الإقبال ضعيف لأنه في بداية الموسم ويتزايد المواطنين علي شراء الحلوى في بداية شهر سبتمبر حتي نهاية الموسم وأن منتصف الشهري الجديد هيبدأ يزداد الإقبال بشكل كبير جدًا.

أسعار حلويات المولد عام 2023

- سعر علبة حلاوة المولد النبوي وزن كيلو عادي حوالي 25 قطع بـ120 جنيها.

- سعر علبة حلاوة المولد النبوي المتوسطة الـ 20 قطعة فاخرة نحو 180 جنيها.

- سعر علبة حلاوة المولد النبوي الـ 48 قطعة بـ 220 جنيها.

أسعار الحلويات بالكيلو

- كيلو سمسمية 120 جنيها.

- كيلو ملبن سادة 75 جنيها.

- كيلو حمصية 120 جنيها.

- كيلو فولية 150 جنيها.

- كيلو بندقية ميني 540 جنيها.

- كيلو لوزية ميني 540 جنيها.

- كيلو كاجو ميني 540 جنيها.

- كيلو فستقية ميني 1200 جنيها.

- كيلو ملبن فستق وعين جمل 420 جنيها.

أسعار العلب المشكلة الفاخرة

- سعر علبة حلاوة المولد النبوي الكبيرة الـ 40 قطعة فاخرة نحو 450 جنيها.

- سعر علبة حلاوة المولد النبوي الكبيرة الـ 55 فاخرة قطعة نحو 650 جنيهاً.

- سعر علبة حلاوة المولد النبوي الكبيرة الفاخرة الـ 75 قطعة نحو 1000 جنيها.

حلويات المولد

حلويات المولد

حلويات المولد