موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص 2023 وحكم صيامه

موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص 2023 هي أولى الإجازات الرسمية من إجازات شهر سبتمبر 2023، وتُعطي الدولة موظفيها يوم عطلة من العمل بصدد هذه المُناسبة.

إجازة المولد النبوي 2023

ويعدّ موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص 2023 محط اهتمام بين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص كونه إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وتستعرض "الدستور" موعدها وحكم صيام المولد النبوي والاحتفال به.

يوافق يوم المولد النبوي 2023 الأربعاء 12 من شهر ربيع الأول 1445 هـ و 27 سبتمبر 2023 ميلاديًا، وينتظر الموظفين قرار الحكومة الرسمي بموعد إجازة المولد النبوي 2023.

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع العام والخاص

لم يعلن مجلس الوزراء موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص 2023، لكن وفقًا للتوقعات فإن إجازة المولد النبوي 2023 توافق نفس اليوم الذي يتم فيه الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف 2023 وهو الأربعاء 27 سبتمبر 2023 لكن من المرجح أن يتم تأجيل إجازة المولد النبوي 2023 ليوم الخميس التالي له حتى يتم ضمها مع أيام الجمعة والسبت باعتبارها إجازة رسمية أسبوعية للموظفين.

حكم صيام المولد النبوي

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف، إنه لا يصح إيمان العبد حتى تتفوق محبة النبي في قلبه على كل ما يملك من حطام الدنيا، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» صحيح البخاري

وأوضح المجمع، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته، فقال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: 31].

وأكد المجمع أنه علينا أن ونحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف 2023 بأفعال الخير كالصيام والعبادة والتقرب إلى الله تعالى والتوسعة على الأهل ونحو ذلك.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن الذي تعلمناه من سنة الله أنه كان يكثر من الأعمال الصالحة في مواطن النعمة؛ فكان يصوم يوم الاثنين وفاءً لربه على نعمة خلقه ففي الصحيح: أنه سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ». صحيح مسلم.