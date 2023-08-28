الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد إجازة المولد النبوي 2023 ورأى دار الإفتاء في الاحتفال به

إجازة المولد النبوى
إجازة المولد النبوى

المولد النبوي واحدة من أهم المناسبات الدينية التي تحتفل بها مصر والعالم الإسلامي، لذا تحرص على إعطاء الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر مع احتفالات المولد النبوي ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة المولد النبوى وحكم الاحتفال به . 

موعد إجازة المولد النبوى 2023

يأتي المولد النبوي الشريف في اليوم 12 من شهر ربيع الأول الذي يتم تحديد بدايته وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال الشهر، ووفق البحوث الفلكية فإن موعد المولد النبوي الشريف يوافق هذا العام يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 .

وقد يلجأ مجلس الوزراء إلى ترحيل إجازة مولد النبي لتكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر بدلًا من يوم الأربعاء في إطار قرار مجلس الوزراء بترحيل جميع الإجازات ليوم الخميس . 

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حكم الاحتفال بالمولد النبوي 2023

قالت دار الإفتاء المصرية في أكثر من بيان سابق لها ردًا على الدعوات التي يطلقها البعض بحرمة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قائلة « الاحتفال بذكرى بالمولد النبوي من أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ومحبة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أصل من أصول الإيمان.

 وقد صح عنه أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» رواه البخاري، قال ابن رجب: "محبَّة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من أصول الإيمان، وهي مقارِنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها الله بها،وتَوعَّدَ مَن قدَّم عليهما محبَّة شيء من الأمور المحبَّبة طبعًا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك والاحتفال  أمر مقطوع بمشروعيته؛ لأنه أصل الأصول ودعامتها الأولى،وقد دَرَجَ سلفُنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم -صلوات الله عليه وسلامه- بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام، وتلاوة القرآن، والأذكار، وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كما نص على ذلك غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. 

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