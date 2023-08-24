فلكيًا.. موعد المولد النبوي 2023 وأجمل عبارات تهنئة

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات المولد النبوي الشريف ويكثر التساؤل عن موعد المولد النبوي 2023 وأجمل عبارات تهنئة من خلال محرك البحث "جوجل"، حيث سيفصلنا بضع أيام عن قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف في العام الهجري 1445.

موعد المولد النبوي 2023

وسيحتفل المواطنين بيوم إجازة المولد النبوي 2023/1445 وذلك من خلال التنزه والخروج للحدائق مع تناول حلوى المولد الشهيرة بهذا اليوم، كما سيحتفل المسلمون أيضًا بالعبادات والتقرب لله سبحانه وتعالى وذلك بالدعاء والذكر.

وتعرض "الدستور" موعد المولد النبوي الشريف، وموعد إجازة المولد النبوي لعام 2023/1445 بالحكومة والقطاع الخاص، وذلك بالإضافة إلى عبارات تهنئة في المولد النبوي الشريف.

تحل ذكرى المولد النبوي في يوم 12 ربيع الأول في كل عام هجري، وسيحيى جميع المسلمون هذه الذكرى الجليلة بالعبادات والتقرب لله سبحانه وتعالى، وذلك بقول الدعاء وقراءة القرآن، أيضا يتبادل الأصدقاء والعائلات الحلوة والزيارات، وجميع عبارات التهنئة.

وتحل ذكرى المولد النبوي الشريف في هذا العام في يوم الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر 2023، طبقا لجدول العطلات الرسمية في العام الحالي بموقع رئاسة الجمهورية.

موعد إجازة المولد النبوي 2023/1445 للحكومة والقطاع الخاص

وعن ميعاد إجازة المولد النبوي لعام 2023/1445 بالحكومة والقطاع الخاص ولم يتم إصدار أي قرار بميعاد الإجازة إلى الآن، وقبل الذكرى بوقت وجيز سوف يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزارء ميعاد إجازة المولد النبوي في 2023/1445 للحكومة والقطاع الخاص، ومن المفترض أن سوف يتم ترحيل الإجازة يوم ليوم الخميس 28 سبتمبر بدء من يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، إلى أن سيأخذ العاملين بالحكومة المصرية 3 أيام متتالية وذلك مع ذلك احتساب عطلة الإجازة الأسبوعية.

اقرأ أيضا:

موعد إجازة مولد النبوي 2023 وحكم صيامه والاحتفال به

ثم سوف تصدر وزارة العمل قرارًا أيضًا بميعاد إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين في القطاع الخاص، وستعطي لصاحب العمل الحق لتشغيل العامل أو الموظف بيوم إجازة المولد النبوي الشريف مع الإعطاء أجر يوم إضافي على أجر اليوم الذي سوف يعمل فيه.

عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023