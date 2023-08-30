الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المولد النبوي 2023.. أحب الأعمال فيه والأدعية المستجابة

المولد النبوي
المولد النبوي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ تُعد من أبرز المناسبات التي الإسلامية المستحبة التي يحتفل بها المسلمين في مصر والوطن العربي.

وفيما يلي تستعرض "الدستور" أحب الأعمال في يوم المولد النبوي 2023 والأدعية المستجابة فيه

أحب الأعمال في المولد النبوي 

إنَّ من أحب الأعمال المستحبة في يوم الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي كثر الصلاة على النبي المُختار، ويمكن أن تكون الصلاة بإحدى الصيغتين كالآتي:

 

الصيغة الأولى للصلاة: "اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد.. اللهمَّ بارِك على محمَّد و على آل محمَّد ، كما باركتَ على إبراهيم و على آل إبراهيم ؛ إنَّك حميدٌ مجيد" (رواه البخاري ومسلم، من حديث كعب بن عجُرة -رضي الله عنه).

 

الصيغة الثانية للصلاة على النبي: "اللهمَّ صلِّ على محمَّد وأزواجه و ذُريَّته، كما صليتَ على آل إبراهيم ، و بارِك على محمَّد و أزواجه و ذُريَّته ، كما باركتَ على آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد" (رواه البخاري ومسلم، مِن حديث أبي حُمَيد السَّاعدي -رضي الله عنه).

 

موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص 2023 وحكم صيامه

موعد إجازة المولد النبوي 2023 ورأى دار الإفتاء في الاحتفال به

أفضل الأدعية المستحبة في المولد النبوي

  • اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء.
  • ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
  • ربي إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهَلْ الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عوناً ومعيناً وأن تبني لنا في الجنة قصوراً.
  • اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
  • ربي إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

 

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2023

جدير بالذكر، قالت دار الإفتاء، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه النعمة، وهو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه.

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟»، المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي: أن يقصد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا.

موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص 2023 وحكم صيامه

أجمل رسائل التهنئة بمناسية قدوم المولد النبوى الشريف

واستدلت دار الإفتاء، بما روي عن بُرَيدة الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِي، وإلَّا فلا» رواه الترمذي، موضحة: فإذا جاز ضرب الدُّفِّ فرحًا بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سالِمًا، فجواز الاحتفال بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم للدنيا أولى.

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أجمل رسائل التهنئة بمناسية قدوم المولد النبوى الشريف

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