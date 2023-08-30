الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بينهم إجازة المولد النبوي.. عدد أيام الإجازات في شهر سبتمبر 2023

المولد النبوي
المولد النبوي

تتزايد معدلات البحث عن إجازات شهر سبتمبر 2023، وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث “جوجل” فى الساعات القليلة الماضية.

عدد أيام إجازات شهر سبتمبر 2023 الرسمية

10 أيام إجازة أسبوعية ويوم إجازة بمناسية المولد النبوى الشريف 2023

وجاءت إجازات شهر سبتمبر كالتالى:

إجازات شهر سبتمبر 2023 :

يوم الجمعة 1 سبتمبر إجازة أسبوعية

إجازات شهر سبتمبر 2023:

يوم السبت 2 سبتمبر إجازة أسبوعية

إجازات شهر سبتمبر 2023:
يوم الجمعة 8 سبتمبر إجازة أسبوعية

إجازات شهر سبتمبر 2023:
يوم السبت 9 سبتمبر إجازة أسبوعية

إجازات شهر سبتمبر 2023 :
يوم الجمعة 15 سبتمبر إجازة أسبوعية

إجازات شهر سبتمبر 2023 :
يوم السبت 16 سبتمبر إجازة أسبوعية

إجازات شهر سبتمبر 2023 :
يوم الجمعة 22 سبتمبر إجازة أسبوعية

إجازات شهر سبتمبر 2023:
يوم السبت 23 سبتمبر إجازة أسبوعية

إجازات شهر سبتمبر 2023:
يوم الجمعة 29 سبتمبر إجازة أسبوعية

إجازات شهر سبتمبر 2023:
يوم السبت 30 سبتمبر إجازة أسبوعية

إجازة المولد النبوي 2023

وتتضمن إجازات شهر سبتمبر 2023، إجازة المولد النبوي والمحتمل أن يكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر أو الخميس 28 من الشهر ذاته.

ترحيل إحازة المولد النبوى الشريف 2023


ويعتبر المولد النبوي الشريف أحد أهم إجازات شهر سبتمبر 2023 ومن المنتظر الإعلان خلال الأيام المقبلة عن موعد إجازة المولد النبوي 2023 وإذا كان سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، حيث جرت العادة على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته، حتى يتمكن الموظفون من الحصول على إجازة طويلة.

موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص 2023 وحكم صيامه

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كان مجلس الوزراء أعلن من قبل أنه يتم منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من الإجازات التي تقتطع منتصف الأسبوع، في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، وفي انتظار تحديد مجلس الوزراء الموعد الرسمي لـ إجازة المولد النبوي 2023.

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