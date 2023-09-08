موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص وأبرز الرسائل للتهنئة

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ويبحث الموظفون والعمال في مصر عن موعد إجازة المولد النبوي لعام 2023 للقطاع الخاص حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالإجازة مع أفراد أسرهم وأقاربهم بعيدًا عن ضغوط الحياة وروتين العمل اليومي. وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المصريين في جميع محافظات مصر بمعرفة موعد اجازة المولد النبوي لعام 2023 للقطاع الخاص، يقدم موقع "الدستور" في هذا التقرير جميع التفاصيل والمعلومات التي يتم البحث عنها في الدقائق الأخيرة. يمكنكم الآن معرفة موعد اجازة المولد النبوي لعام 2023 للقطاع الخاص استعدادًا لها، وفيما يلي التفاصيل في الفقرات التالية.

موعد اجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص

يحل علينا ذكرى المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تعلن رئاسة مجلس الوزراء، موعد يوم الإجازة الرسمي وإذا كانت ستتزامن مع هذه المناسبة العطرة أم أنها سترحل إلى نهاية الأسبوع.

أبرز الرسائل للتهنئة بمناسبة المولد النبوي 2023

بمناسبة موعد اجازة المولد النبوي 2023 نرصد لكم أبرز الرسائل للتهنئة لإرسالها لمن تحب وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - أدعو الله أن يملأ حياتكم بالسعادة والرضا لنبينا الكريم نهدي شوقنا وعشقنا، ونتمنى أن يكون قدوتنا في كل ما نقوم به، كل عام وأنتم بألف خير.

2 - بمناسبة المولد النبوي 2023.. نبعث أطيب التهاني وأعذب الأماني إلى أحبابنا وأصدقائنا، نحتفل بمولد نبينا محمد، الذي جاء ليهدينا الحق والعدل والرحمة، كل عام وأنتم بخير وسلام.

3 - أسعد الله قلوبكم بمناسبة المولد النبوي، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والنصر، لنبينا محمد، أجمل التحيات والتهاني.

4 - اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد ويجعلنا في جواره يوم الدين.

5 - اسال الله لي ولكم أن يبدل أحوالنا للأحسن، ويرزقنا حسن الخاتمة في مولد النبي.

6 - اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه يا حي يا قيوم.