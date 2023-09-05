الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2023

مولد النبي
مولد النبي

يبحث الكثير من المواطنين والموظفين عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2023، لأنها تعتبر الإجازة الرسمية قبل الأخيرة في هذا العام ويليها إجازة نصر أكتوبر العظيم وبعد ذلك لن يتبقى أي إجازة من الإجازات الرسمية الأخرى خلال الربع الأخير من هذا العام 2023، على أن تكون تلك الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين بالقطاع العام والقطاع الخاص.

موعد المولد النبوي 2023

وفي هذا السياق يستعرض الدستور من خلال السطور التالية موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2023 حسب التقويم الميلادي:

تاريخ المولد النبوي الشريف يكون في يوم 13 من شهر ربيع الأول من كل عام هجري، وبداية من هذا الشهر تبدأ مراسم الاحتفال بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بوجود شوادر حلوى المولد النبوي الشريف في الشوارع أو من خلال محلات الحلويات.

تاريخ المولد النبوي 2023.. وموعد الإجازة الرسمية لموظفي الدولة

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موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع العام والخاص

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

يكون موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2023 يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، ولكن سوف يتم ترحيل موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2023 إلى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر لعام  2023، حسب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بترحيل أي اجازة من الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس نهاية كل أسبوع حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، ولقضاء أيام الإجازات متصلة بعطلة نهاية الأسبوع ولا يتشتت المواطنين.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

إجازة المولد النبوي الشريف: الموافق يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر لعام 2023.

إجازة نصر أكتوبر: الموافق الخميس 5 أكتوبر لعام 2023، لوقوعها يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

الإجازات المتبقية خلال شهر سبتمبر لعام 2023:

يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر لعام 2023.
 يوم السبت الموافق 9 سبتمبر لعام 2023.
يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر لعام 2023.
يوم السبت الموافق 16 سبتمبر لعام 2023.
يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر لعام 2023.
يوم السبت الموافق 23 سبتمبر لعام 2023.
يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر لعام 2023.
يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر لعام 2023.
يوم السبت الموافق 30 سبتمبر لعام 2023.

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