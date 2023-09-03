الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع العام والخاص

المولد النبوي
المولد النبوي

يحصل الموظفون على إجازة المولد النبوي 2023 يوم 12 ربيع الأول حيث ذكرى مولد النبي صل الله عليه وسلم ، ويحدد مجلس الوزراء ميعاد إجازة المولد النبوي 2023 وفقًا لقرار ترحيل الاجازات الذي اعتمدته مصر منذ ما يقرب من عام ، وتعرض الدستور في التقرير التالي ميعاد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع العام والخاص.

ميعاد إجازة المولد النبوي 2023

توافق إجازة المولد النبوي 2023 هذا العام يوم الأربعاء 27 سبتمبر 12 ربيع الاول 1445، ومن المحتمل أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2023  إلى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 ، ويحصل فيها الموظفون في القطاع العام والخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر .

وأباحت دار الافتاء المصرية الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف حيث كان الرسول يصوم يوم الاثنين ويقول «هذا يوم وُلدت فيه»، وقد دَرَجَ سلفُنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال بمولد الرسول بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن و الأذكار وإنشاد الأشعار و المدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نص على ذلك غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى.

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الإجازات الرسمية المتبقية 2023 

لم يتبق من الإجازات الرسمية خلال 2023 سوى إجازة واحدة وهي أجازة نصر أكتوبر حيث تحتفل مصر في 6 أكتوبر بعيد القوات المسلحة من كل عام وهو ذكرى نصرأكتوبر على العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى الراحات الاسبوعية التي يحصل عليها الموظفون وفق قانون العمل المصري. 

يوافق إجازة 6 أكتوبر هذا العام يوم الجمعة ، ومن المتوقع أن ترحله مجلس الوزراء إلى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر حيث اتخذ مجلس الوزراء قرار بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس.

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