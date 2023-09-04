الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بتخفيضات 25%.. إقبال كبير على حلوى المولد النبوى بالمجمعات الاستهلاكية

حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بحلول المولد النبوي الشريف، والذي يعتبر احتفالا كبيرا لدى المسلمين يحرصون فيه على شراء حلوى المولد النبوي، وتزامنا مع اقتراب المولد النبوي الشريف بدأت شركة مخابز القاهرة الكبرى والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح 25 طنا من حلوى المولد النبوي، بتخفيضات 25% للمواطنين عن أسعار المحال.

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الآن بالتفصيل.. أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في مصر

 

إقبال على حلوى المولد النبوي

ورصدت "الدستور" أسعار حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية وحجم الإقبال عليها والتي جاءت على النحو التالي، يقول طارق محمد، أحد المسئولين عن المجمع الاستهلاكي بمنطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، إنه تم طرح علب حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أنه منذ بداية الشهر الجاري وبدء صرف السلع التموينية هناك إقبال كبير وطلب على علب حلوى المولد النبوي بمختلف أحجامها وأسعارها، خاصة وأنها مصنوعة بجودة عالية وبأسعار مخفضة أقل من أسعار المحال الخارجية وبخصومات تصل لـ25%.

أسعار حلوى المولد النبوي

وقال طاهر الشويخ، أحد المسئولين على مجمع استهلاكي بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن هناك وفرة في علب حلوى المولد النبوي بمختلف الأحجام والأسعار وتبدأ من علب تزن كيلو واحد وصولا لبعض العلب التي تصل لـ5 كيلو.

واستكمل حديثه بأن سعر علبة حلوى سادة  كيلو جرام بسعر 85 جنيها، وعلبة حلوى سادة لوكس  كيلو جرام بسعر 100 جنيه، وعلبة حلوى سادة لوكس 2 كيلو جرام بسعر 200 جنيه، علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو جرام بسعر 350 جنيها، وعلبة حلوى سادة لوكس 5 كيلو جرام بسعر 600 جنيه، وعلبة حلوى فاخرة مكسرات 2 كيلو بسعر 300 جنيه، وعلبة حلوى فاخرة مكسرات 3 كيلو بسعر 450 جنيها، وعلبة حلوى فاخرة مكسرات 5 كيلو بسعر 750 جنيها.

حلوى المولد النبوي

فيما أوضح محمد المحمدي، أحد المسئول عن المجمع الاستهلاكي بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن الإقبال على علب حلوى المولد النبوي كبير وأكثر من المتوقع، خاصة وأن أسعار العلب مخفضة للغاية مقارنة بأسعار علب حلوى النبوي الشريف في المحال الخارجية، خاصة المحال الكبرى والتي يتجاوز فيها سعر العلبة الواحدة آلاف الجنيهات.

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