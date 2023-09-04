تاريخ المولد النبوي 2023.. وموعد الإجازة الرسمية لموظفي الدولة

يبحث الملايين من موظفي الدولة عن تاريخ المولد النبوي 2023 لمعرفة موعد الاجازة الرسمية مدفوعة الأجر والتي تمنحها الدولة لموظفي القطاعين العام والخاص ويتم خلالها تعطيل كافة المصالح والهيئات الحكومية في كافة محافظات الجمهورية فيما عدا الهيئات الخدمية مثل (أقسام الشرطة، المستشفيات).

تاريخ المولد النبوي 2023

يصادف تاريخ المولد النبوي 2023 يوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الأول 1445 هـ الموافق 27 سبتمبر 2023 الجاري وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها وأعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان ويتم إحياؤها من خلال إرسال عبارات التهنئة إلى الأهل والأصدقاء وشراء الحلوى المميزة التي أرتبطت الاحتفال في مصر.

أكدت لجنة الفتوى بمجموع البحوث الفلكية بالأزهر الشريف أنه يجوز صيام الاحتفال بذكرى ميلاد النبي صل الله عليه وسلم سواء بالصيام أو الأعمال الصالحة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوسعة على الأهل والتصدق دون فعل ما هو مبالغ فيه وذلك كنوع من أنوع حب الرسول صل الله عليه وسلم.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 1445

من المتوقع إرجاء إجازة المولد النبوي الشريف من يوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الأول 1445 هـ الموافق 27 سبتمبر 2023 الجاري وحتى يوم الخميس 28 سبتمبر الموافق 13 من شهر ربيع الأول 2023، وذلك وفقا لقراء الدكتور مصطفي مدبولي بإجراء كافة الإجازات الرسمية وضمها إلى عطلات نهاية الأسبوع لعدم تعطيل مصالح المواطنين.

الإجازات الرسمية 2023

ولم يعد متبقي في عام 2023 سوى إجازتين رسميتين هما اجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973 والتي تصادف يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 وهي إجازات رسمية يتم خلالها تعطيل المصالح الحكومية وتكون مدفوعة الأجر للموظفين وفقا لقانون العمل.

عبارات التهاني بالمولد النبوي الشريف 2023

المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية التي يتم خلالها إرسال برقيات تهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأهل والأصدقاء ولعل أبرز العبارات ما يلي:-

كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

نحتفل بميلاد سيد الخلق صل الله عليه وسلم .. كل علم وأنتم بخير.

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