نشاط رئاسى.. "السيسى" يتبادل التهانى مع القادة والزعماء العرب بمناسبة عيد الأضحى

ويستقبل رئيس وزراء الهند

تبادل اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسى التهانى مع القادة والزعماء العرب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تلقى الرئيس السيسى عددًا من الاتصالات مع القادة والزعماء العرب، وكانت البداية بالاتصال الذى تم بين السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توجه السيسى بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار.



وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس السيسى علي التهنئة الكريمة، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمان والازدهار.



كما أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، حيث توجه الرئيس السيسى بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً تحت قيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ولي العهد الكويتي

من جانبه، أعرب ولي العهد الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس السيسى، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التقدم والازدهار والسلام.



كذلك تلقى الرئيس السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب جلالته عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء.



وأعرب الرئيس السيسى عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.



وتلقى الرئيس السيسي اليوم اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص أمنياته للشعب المصري بالخير والرخاء.



من جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من أخيه الرئيس محمود عباس، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي

وأجرى السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وقد هنأ الرئيس السيسى شقيقه رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء.



وأعرب محمد المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من الرئيس السيسى، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



كذلك أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وتوجه الرئيس السيسى بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.



وأعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس السيسى على هذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار وكل التقدم والازدهار.



كما أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث تقدم الرئيس السيسى بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.

الرئيس الجزائري

من جانبه؛ أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.



وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق. كما أجرى سيادته اتصالًا مع محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.



وتقدم الرئيس السيسى بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار، في حين أعرب كل من الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء العراقي، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من الرئيس السيسى، معربين عن أطيب الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

الرئيس السوري

كذلك أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث توجه سيادته بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، متمنياً موفور الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.



من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للتهنئة الكريمة من الرئيس السيسى، معرباً عن خالص الأمنيات الطيبة لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.



وأمس الاثنين تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر، حكومةً وشعباً، كل الخير والتقدم والرخاء، في حين أعرب الرئيس السيسى عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.



كما تلقى الرئيس السيسي أيضا اتصالًا هاتفيًا من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

السلطان العماني

وقد قدم السلطان العماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنياً للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.



وشهد بداية هذا الاسبوع نشاط رئاسى كبير، بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستقباله الأحد الماضى في قصر الاتحادية ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي قام بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين، حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إلى نيودلهي في يناير الماضي، كما تتزامن مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.



كما تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

الملفات الإقليمية والدولية

وتم أيضًا تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث وجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس السيسي؛ للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي تحت الرئاسة الهندية، في حين أعرب الرئيس السيسى عن ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البناء، وبما يتيح التوصل للطرق المثلى في التعامل مع أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، والحصول على التمويل للدول النامية.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الزعيمين قاما عقب انتهاء المباحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التراث الحضاري المشترك والممتد بين مصر والهند على المستويين الرسمي والشعبي، بالإضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة بين البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية.



كما قام الرئيس السيسى بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأناً وقدراً.