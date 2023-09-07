موعد إجازة المولد النبوى 2023 وأسعار حلاوة المولد فى مصر

نستعرض لكم فى هذا التقرر موعد إجازة المولد النبوي 2023 وأسعار حلاوة المولد فى مصر، لحصول العاملين بالدولة والقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، حيث لم يعد يتبقى في عام 2023، سوى إجازتين رسميتين فقط، وهما إجازة المولد النبوي الشريف وإجازة 6 أكتوبر 2023، وهي العطلة الرسمية الوحيدة في أكتوبر 2023، وآخر الإجازات الرسمية للعام الجاري، والتي ستوافق يوم الجمعة.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

وتاتي ذكرى المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تعلن رئاسة مجلس الوزراء، موعد يوم الإجازة الرسمي وإذا كانت ستتزامن مع هذه المناسبة العطرة أم أنها سترحل إلى نهاية الأسبوع؛ خلال الايام القليلة المقبلة، إعمالًا بالقرار الذي صدر سابقًا وتم تطبيقه على جميع الإجازات.

أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2023

- يبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد النبوي وزن 2 كيلو: نحو 132 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد النبوي وزن 1 كيلو: نحو 75 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو السمسمية: من 100 إلى 110 جنيهات.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الملبن السادة: من 40 إلى 45 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الفولية: من 100 إلى 110 جنيهات.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الملبن الحبل عين الجمل: من 180 إلى 190 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الحمصية: من 100 إلى 115 جنيها.

أسعار قطع حلاوة المولد النبوي 2023

- يبلغ متوسط سعر عدد 6 قطع مشكل ذات الحجم الصغير من حلاوة المولد النبوي: نحو 40 جنيها.

- يبلغ متوسط عدد 10 قطع مشكل ذات الحجم الصغير من حلاوة المولد النبوي: نحو 154 جنيها.

- يبلغ متوسط عدد 19 قطعة مشكل من حلاوة المولد النبوي: نحو 290 جنيها.

يبلغ متوسط عدد 48 قطعة مشكل ذات متوسط الحجم من حلاوة المولد النبوي: نحو 455 جنيها.

- يبلغ متوسط عدد 55 قطعة مشكل ذات الحجم الكبير من حلاوة المولد النبوي: نحو 620 جنيها.

- يبلغ متوسط عدد 72 قطعة ذات الحجم الكبير من حلاوة المولد النبوي: نحو 900 جنيه.

- يبلغ متوسط سعر عدد 6 قطع من الحمص في حلاوة المولد النبوي: نحو 34 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر قرص الحمصية في حلاوة المولد النبوي: نحو 17 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر البسيمة البندق الحجم الصغير: نحو 48 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر البسيمة بندق الحجم الكبير: نحو 90 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر البسيمة الفستق الحجم الصغير: نحو 42 جنيها.