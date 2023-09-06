Expired.. حلوى فاسدة على «أرصفة المولد النبوي»

أيامٌ قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف الذي يحتفل فيه المسلمين حول العالم بمولد سيدنا محمد (ص) حيث يتمير بمظاهر عديدة منها شراء حلوى المولد التي يبدأ ظهورها في تلك الأيام من كل عام استعدادًا للمولد.

ويقوم المصريون والأطفال بشراء تلك الحلوى من أجل الترفيه عن أنفسهم احتفالًا بالمولد النبوي، لكن يستغل البعض تلك المناسبة من أجل التربح المالي عبر صناعة حلوى مولد فاسدة أو بيعها منتهية الصلاحية.

حلوى المولد نوع من الحلوى تظهر في الدول الإسلامية، خاصة مصر في مناسبة المولد النبوي، وهى نوع من الحلويات أدخلها الفاطميون، وساعدوا في نشرها لتكون هناك حلوى لكل مناسبة.

حملات تفتيش

قامت محافظة الغربية مؤخرًا بحملات تفتيشية للتصدي بالأمن الغذائي للمواطن، حيث قامت بضبط 2 طن و214 كيلو حلويات مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 186 كيلو عين جمل غير صالح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ضبط 43000 قطعة حلوى منتهية الصلاحية.

ذلك ما تعرضت له مايسة محمود، ربة منزل، خلال العام الماضي، حين أرادت أن تبتاع حلوى مولد لأبنائها قبل حلوله، فقامت بالتجول في منطقة السيدة زينب، ووجدت الباعة في كل مكان يفترشون الرصيف لبيع جميع أنواع حلوى المولد.

تقول:«كان شكلها حلوى عادية ليس بها دلالة على أي شيء فاسد، ووجدت الكثير من النساء يقومون بالشراء دون خوف من شيء، لذلك أقلبت على شراء علبتين بهم كل أنواع حلوى المولد من أجل ابنائي».

في البداية لاحظت مايسة حين استطعمت الحلوى بأن هناك شيئًا مغايرًا في طعمها، إلا إنها لم تعيرها انتباه، إلا بعد شعورها بمغص في الأمعاء: «هنا بدأت التفت لتاريخ الصلاحية المكتوب عليها لأجده يخص العام السابق وانتهى منذ شهور».

تضيف: «ألقيت الحلوى كلها في صندوق القمامة خوفًا على مرض ابنائي، فالمكان الذي ابتعت منه الحلوى لم يكن محل بل كان مجرد رجل يفرش على الرصيف وبالتالي لن يعترف بأنه يبيع حلوى منتهية الصلاحية».

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

سهى تشتري حلوى مولد بها ذباب

نفس الأمر تكرر مع سهى، والتي ابتاعت حلوى مغموس بها حشرات وذباب، إلا إنها لم تصمت وقامت بتحذير المواطنين على أحد مجموعات السوشيال ميديا، تقول: «بدأ الأمر بشرائي علبة حلوى مولد مشكلة من أحد المحال في منطقة العتبة، لم يكن أسم معروفًا ولكنه محل وليس بائع على الرصيف».

تضيف: «بمجرد ذهابي للمنزل وفتح العلبة وجدت بها ذباب وحشرات مغموسة، ربما ليس ذنب المحل وأنه من المصنع أثناء عملية التصنيع يسقط الذباب ولكن المحل هو المسؤول أمامي عن جودة المنتج».

توضح أنها كتبت منشور على مجموعة تخص الشكاوى على فيس بوك اسمها «باور أوف سوشيال ميديا»، من أجل تحذير الجميع من ذلك المحل وعدم الشراء منه، ولم تجد أي رد من أصحاب المحل من قوتها حتى الآن.