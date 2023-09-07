موعد المولد النبوي الشريف 2023 وأجمل رسائل التهنئة للأهل والأصدقاء

كشفت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد بداية شهر ربيع الأول لعام 1445، يوافق يوم السبت الموافق 16 سبتمبر لعام 2023 ميلاديًا، وعدته 30 يومًا، وحددت موعد المولد النبوي الشريف 2023 في مصر.

موعد المولد النبوي الشريف 2023

أظهرت حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موعد المولد النبوي الشريف 2023 توافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري.

ويحل موعد المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الأول من كل عام هجري، ويعد من الإجازات الرسمية في مصر.

واعتادت وزارة الأوقاف، على إقامة احتفالية كبرى سنويا، بحضور كبار الشخصيات العامة من المسئولين وعلماء الدين، فيما تشهد جميع المحافظات إقامة الاحتفالات بهذه المناسبة.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023

وتقدم "الدستور" باقة مميزة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 مكتوبة لإرسالها للأهل والأصدقاء وتقديم التهنئة والمعايدة.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا بالخير والبركات.

في يوم مولده أشرقت الأرض بنور ربها، وفاض النور في جميع مكة وما حولها، فصلوا عليه وسلموا تسليمًا.

كل عام وأنتم أقرب إلى الله بمناسبة عيد المولد الشريف الذي عطرنا بالإيمان والإحسان.

مولد مبارك لخير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين للصادق الأمين خير قدوة لعموم المسلمين.

صلوا على من تدخلون بشفاعته دار السلام اللهم صلى وسلم على نبينا محمد.

أدام الله لينا وعليكم نعمة الإسلام وأفرحنا بذكرى ميلاد النبي الكريم.

أبارك لكم ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وأسال الله تعالى أن يرزقنا حبته وشفاعته.

في صباح عيد المولد النبوي 2023 صلوا عليه وسلموا تسليمًا وكل عام وأنتم بألف خير.

عبارات تهنئة المولد النبوي 2023

في المولد النبوي الشريف تتزين الحروف وتتعطر الكلمات وتنشرح الصدور بذكرى مولد النبي الكريم.

أتقدم لكم بأصدق التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

مولد النبي هو ميلاد خير البشر ربيع في الشهور له فخار عظيم لا يحد ولا يرام.

أضاء النور وانقشع الظلام بمولد من له الشرف التمام.

في عيد المولد النبوي 2033 أدعوكم أحبابي للوقوف بقلوبكم إجلالا لهذه المناسبة العظيمة.

أرفع إليكم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة مولد نبينا العظيم.

عيد مولد نبوي مبارك عليكم وحفظكم الله تعالى من كل سوء ومكروه.

عيد المولد النبوي الشريف فرصة لمزيد من الفرح والنور والسرور فافرحوا بذكرى مولد نبيكم.

المولد النبوي الشريف ذكرى منيرة ومشرقة ومتفردة كتفرد القمر ليلة البدر على جميع الكواكب.

أهنئكم بميلاد خير البرية نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وكل عام وأنتم بخير.

أبعث لكم برسالة تهنئة المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات على الدين.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب كل عام وأنتم لرسول الله مهتدين ومتبعين.

في يوم مولده الشريف أرسل لكم باقة مشرقة من الكلمات العطرة العذبة.