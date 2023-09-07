موعد المولد النبوي 2023 والعبادات المستحبة للاحتفال به

من الموضوعات التي ترتفع معدلات البحث عنها هو معرفة موعد المولد النبوي 2023 والذي ينتظره المسلمون من العام للعام بفارغ الصبر لما يشمله من طقوس وعبادات مميزة.

موعد المولد النبوي 2023

في التقرير التالي نوضح موعد المولد النبوي 2023 وحكم الاحتفال به وفق فتاوى دار الإفتاء المصرية.

ويحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي يوم 12 ربيع الأول ويكون هذا التاريخ بالتقويم الميلاد موافق الاربعاء 27 سبتمبر 2023 وبذلك يتبقى على الاحتفال بهذه المناسبة المميزة 20 يوم.

توقعات موعد إجازة المولد النبوي 2023

من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الى الخميس 28 سبتمبر 2023 وهي السياسة المتبعة من الحكومة على مدار الأشهر الماضية لتجميع الاجازات الرسمية مع العطلات الأسبوعية للعاملين بكافة القطاعات.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

في فتوى يجيب عنها الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن طبيعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أوضح الاحتفال بالمولد النبوي يُقصد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام، والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا؛ فيكون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بكل أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى.

وشرح في فتواه أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعظيمٌ واحتفاءٌ وفرحٌ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان.

واستدل على ذلك بما قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (1/ 48، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): (محبَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارِنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها اللهُ بها، وتَوَّعَدَ مَن قدَّم عليهما محبَّة شيء من الأمور المحبَّبة طبعًا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك).