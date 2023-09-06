الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة المولد النبوي 2023.. وأبرز رسائل التهنئة به

المولد النبوى
المولد النبوى

يبحث العديد من المواطنين عن موعد إجازة المولد النبوي 2023 حيث يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن موعد اجازة المولد النبوي بالاضافة الى رسائل التهنئة وتنشر الدستور تفاصيل موعد اجازة المولد النبوي ٢٠٢٣ حسبما تم الإعلان عنها من رئاسة الوزراء.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

وفقًا لما تم إعلانه حتى الآن أنه لم يتم تحديد موعد الإجازة رسميا حيث أنه لم يتم الإعلان الرسمي عن موعد إجازة المولد النبوي 2023 من مجلس الوزراء حتى الآن، لكن وفقًا للتوقعات فيمكن إحتساب إجازة المولد النبوي 2023 أنها ستوافق نفس اليوم الذي يتم الاحتفال فيه بـ المولد النبوي الشريف 2023 وكما ذكرنا سابقًا فإنه يوافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023 لكن من المتوقع أن تؤجل الدولة إجازة المولد النبوي 2023 حتى يوم الخميس، ليتم ضمها مع أيام الجمعة والسبت لإعتبارهما إجازة رسمية للموظفين.

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رسائل تهنئة بالمولد النبوى الشريف 2023

- انتشر النور والسرور بقدوم الرسول وحبيت قبل الكل اقولك كل عام وانتم بخير.

- حبيت ابعث باقة من الزهور للتهنئة بمولد الرسول ومن كل قلبي أقولك كل سنة وانت طيب.

- لكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك نور.

- بماء الورد أهنيكم وبنور نبينا بهنيكم كل عام وانتم بخير.

- حبيت اكون اول المهنئين بقدوم مولد رسولنا الكريم وبقدومه أقول لكم كل عام وانتم قريبين.

- كل البشر تنادي وتهنئ بمولد الهادي لكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

_بأنوار النبي أمسيك ..وبقرب مولده اهنيك ..وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

_النور في الكون انتشر ..ابتهاجا بميلاد سيد البشر ..نبينا شفيعنا ..في يوم المحشر.

عبارات  تهنئة بالمولد النبوى الشريف 2023

_رسائل المولد النبوي عمت الأفراح كل وادي ..بعد أن نادى المنادي ..ولد المصطفى الهادي ..متباركين.

_عوام البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل

مستحيل تشرق الشمس وما تضويك ومستحيل يجي مولد الرسول الأعظم ( ص ) وما أهنيك 

_إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهَلْالها .

_ماذا أقول في النبي الرسول؟ هَلْ أقول للبدر حييت ياقمر؟ أم أقول للشمس أهَلْا ياكاشفة الظلماء؟ أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟

_في ليلى فاح فيها العود وغنى القمر وانتشى الكون فرحا وهَلْل معه البشر وخبت نيران الشياطين وانكفي الشرر وشق ظلام الليل ونور خير البشر لفوه في الحرير عجبا كيف يلف القمر ام كيف تحويه الأيدي وهو كنوز الزهر .

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