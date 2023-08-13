الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تاريخ المولد النبوي 2023

المولد النبوي
المولد النبوي

ارتفعت معدلات البحث عن تاريخ المولد النبوي 2023  حيث يحتفل المسلمون بهذه المناسبة الدينية المميزة وأبرزها شراء حلوى المولد فرحة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

تاريخ المولد النبوي 2023 

نعرض في التقرير التالي تاريخ المولد النبوي 2023 ونجيب على السؤال المطروح عن هل يكون هذا اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاعات العاملة في القطاع العام والخاص ام لا.

تأتي ذكرى المولد النبوي والذي يكون موعدها الهجري 12 ربيع الأول بالتاريخ الميلاد يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

ويكون يوم الاحتفال بالمولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر يعلنها مجلس الوزراء في بيان رسمي مع اقتراب الاحتفال بهذه الذكرى.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي إلى الخميس 28 سبتمبر بدلا من الأربعاء 27 سبتمبر وهي السياسة المتبعة من الحكومة في نظام الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع؛ في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها بشكل جيد وفق لرغباتهم.

الإجازات الرسمية شهر أغسطس 2023

لا يوجد إجازات رسمية خلال شهر اغسطس وإنما هي العطلات الاسبوعية الرسمية فقط 

الجمعة 18 أغسطس 2023     

 

السبت 19  أغسطس 2023

 

الجمعة  25 أغسطس 2023

 

 السبت 26 أغسطس 2023

 

موعد إجازة المولد النبوى 2023

الإجازات الرسمية خلال شهر سبتمبر 2023 

الجمعة  1 سبتمبر 2023

السبت 2 سبتمبر 2023 

الجمعة 8 سبتمبر 2023

السبت 9 سبتمبر 2023

الجمعة 15 سبتمبر 2023

السبت 16 سبتمبر 2023

الجمعة 22 سبتمبر 2023

السبت 23 سبتمبر 2023

الجمعة 29 سبتمبر 2023

السبت 30 سبتمبر 2023

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023 

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 1973

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