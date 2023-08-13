تاريخ المولد النبوي 2023
ارتفعت معدلات البحث عن تاريخ المولد النبوي 2023 حيث يحتفل المسلمون بهذه المناسبة الدينية المميزة وأبرزها شراء حلوى المولد فرحة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
تاريخ المولد النبوي 2023
نعرض في التقرير التالي تاريخ المولد النبوي 2023 ونجيب على السؤال المطروح عن هل يكون هذا اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاعات العاملة في القطاع العام والخاص ام لا.
تأتي ذكرى المولد النبوي والذي يكون موعدها الهجري 12 ربيع الأول بالتاريخ الميلاد يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.
ويكون يوم الاحتفال بالمولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر يعلنها مجلس الوزراء في بيان رسمي مع اقتراب الاحتفال بهذه الذكرى.
ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي إلى الخميس 28 سبتمبر بدلا من الأربعاء 27 سبتمبر وهي السياسة المتبعة من الحكومة في نظام الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع؛ في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها بشكل جيد وفق لرغباتهم.
الإجازات الرسمية شهر أغسطس 2023
لا يوجد إجازات رسمية خلال شهر اغسطس وإنما هي العطلات الاسبوعية الرسمية فقط
الجمعة 18 أغسطس 2023
السبت 19 أغسطس 2023
الجمعة 25 أغسطس 2023
السبت 26 أغسطس 2023
الإجازات الرسمية خلال شهر سبتمبر 2023
الجمعة 1 سبتمبر 2023
السبت 2 سبتمبر 2023
الجمعة 8 سبتمبر 2023
السبت 9 سبتمبر 2023
الجمعة 15 سبتمبر 2023
السبت 16 سبتمبر 2023
الجمعة 22 سبتمبر 2023
السبت 23 سبتمبر 2023
الجمعة 29 سبتمبر 2023
السبت 30 سبتمبر 2023
الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023
الجمعة 6 أكتوبر 2023
عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 1973
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