الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: تحسن بالأحوال الجوية ونشاط للرياح حتى الجمعة المقبل

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 13 أغسطس  حتى الجمعة المقبل 18 أغسطس 2023، وفقا لهيئة التنبؤات الجوية، حيث تشهد البلاد تحسنا نسبيا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء. جنوب الصعيد، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ونشاط رياح على بعض المناطق يساعد على تلطيف الأجواء ليلا.

وتتضمن تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: 

- الأحد 13 أغسطس:
يشهد اليوم الأحد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الإثنين 14 أغسطس حتى الأربعاء 16 أغسطس : 
يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الخميس 17 أغسطس والجمعة 18 أغسطس: 
يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة.

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