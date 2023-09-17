بخطوات سهلة.. طريقة عمل أرز السمك وسلطة الطحينة للشيف وفاء

يعتبر أرز السمك وسلطة الطحينة من الأطباق الشهية والمغذية والرئيسية بالوجبات الخاصة بـ"السي فود"، حيث تحظى بشعبية كبيرة في الكثير من المطابخ حول العالم.

تعد هذه الوجبة مثالية للأشخاص الذين يهتمون بتناول وجبات خفيفة وصحية، حيث تحتوي على توازن جيد من البروتين والمعادن والألياف، في السطور التالية تقدم الشيف وفاء عبد الحميد، طريقة تحضير أرز السمك وسلطة الطحينة بخطوات سهلة ومكونات قليلة.

طريقة تحضير أرز السمك وسلطة الطحينة:

مكونات أرز السمك:

- 2 كوب أرز مغسول جيدًا

- 4 أكواب ماء

- 500 جرام سمك "يمكن استخدام أي نوع من الأسماك المفضلة لديكم"

- 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

- ملح وفلفل حسب الذوق

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

مكونات سلطة الطحينة:

- 1/2 كوب طحينة

- 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

- 1 فص ثوم مهروس

- ربع كوب ماء

- ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة تحضير أرز السمك وسلطة الطحينة:

يعتبر أرز السمك وسلطة الطحينة وجبة مغذية وشهية تناسب العديد من الأذواق، والتي لا تخلو وجبة السمك من الأطباق هذه، حيث أنها من الأطباق الرئيسية والهامة للحصول على وجبة شهية.

قبل البدء في تحضير رز السمك، قوموا بغسل الأرز جيدًا ويترك جانبًا لمدة 10 دقائق.

في وعاء كبير، نقوم بغلي الماء ويضاف بعد ذلك الأرز المغسول والملح والتوابل، ثم يقلب المكونات جيدًا ويترك الوعاء حتى يستوي على نار هادئة ويصل لمرحلة النضج الكامل.

في طاسة أخرى، نقوم بتسخين زيت الزيتون ويتم قلي السمك حتى يصبح لونه ذهبيًا، ثم بعد ذلك يتبل السمك بعصير الليمون والملح والفلفل حسب الذوق.

بعد أن ينضج الأرز، ثم يصفى بعد ذلك لإزالة أي ماء زائد، ثم يتم إضافة السمك المقلي إلى الأرز وييقلب المكونات بلطف لمزيد من التوزيع.

ولتحضير سلطة الطحينة، يتم مزج الطحينة، عصير الليمون، الثوم المهروس، الماء، الملح والفلفل في وعاء واحد، ويتم خفق المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها البعض، ثم يقدم أرز السمك في طبق التقديم ويزين بالسلطة بجواره، بالإضافة إلى السلطة الخضراء