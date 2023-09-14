الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل طبق الكبدة مع البصل المكرمل

الكبدة بالبصل
الكبدة بالبصل

طريقة عمل طبق الكبدة مع البصل المكرمل.. هذه الوصفة السهلة التي تستغرق 30 دقيقة، تتم عن طريق تتبيل شرائح رقيقة من الكبدة ثم تقلى بسرعة في زيت الزيتون، ثم تعلوها البصل المكرمل.

مكونات الكبدة بالبصل

  • البصل : يقطع إلى شرائح رفيعة، ثم تفصل الشرائح إلى حلقات، يفضل استخدام البصل الأصفر، لكن البصل الأبيض يعمل أيضًا.
    زيت الزيتون: يمكنك أيضًا استخدام الزبدة إذا كنت ترغب في ذلك.
  • الكبدة
    التوابل: استخدم الملح والفلفل الأسود، ومسحوق الثوم، والبابريكا المدخنة.

طريقة عمل طبق الكبدة

ابدأ بالبصل قطعه إلى شرائح، ثم افصل الشرائح إلى حلقات، ثم اطهي الحلقات في زيت الزيتون حتى تتكرمل، يستغرق هذا وقتًا أطول من طهي الكبد، يجب أن تتوقع طهي البصل لمدة من 7-8 دقائق تقريبًا.

بمجرد طهي البصل، ضعه جانبًا (أحيانًا يمكن في فرن دافئ لإبقائه دافئًا) ووجه انتباهك إلى الكبد.

لتحضير الكبد جففيها بمنشفة ورقية، ثم رشيها بالبهارات، امسح المقلاة بعناية باستخدام مناشف ورقية (ستكون ساخنة)، وأضف المزيد من الزيت، واطهي الكبد.

قم بطهيها لفترة وجيزة حوالي 3 دقائق لكل جانب على نار متوسطة، عندما تنضج ضعيها في أطباق، وزينيها بالبصل ثم قدميها.

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نصائح قبل تناول الكبدة

استخدم كبد العجول الصغيرة إذا أمكن، سيجعل التجربة أفضل بكثير، الكبد الشابة أكثر طراوة، وطعمها أفضل، إذا لم يكن بإمكانك سوى الحصول على كبد بقري فانقعه في الحليب أثناء تحضير البصل وطهيه، ثم امسحه وتبله واطبخه.

كيفية تخزين الكبدة بالبصل 

يمكنك خزين ما تبقى من الطعام في الثلاجة في حاوية محكمة الإغلاق، لمدة تصل إلى 3 أيام، لكن يجب أن تعرف أنه بمجرد إعادة تسخينها، تصبح ناضجة وجافة جدًا، لذلك يمكنك تناولها باردة ولكن إذا لم تكن الفكرة جذابة، فمن الأفضل أن تصنع فقط ما يمكنك تناوله على الفور.

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