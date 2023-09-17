طريقة عمل مكرونة وايت صوص في المنزل للشيف عظيمة حمدي

تعتبر طريقة عمل المكرونة بالويت صوص واحدة من الأطباق الشهية والسهلة التحضير التي يمكن تقديمها في أي وقت، حيث يمكن أن تساعد الكثير من النساء العاملات في تحضير وجبة بسيطة وسريعة التحضير أيضًا.

تتميز هذه الوجبة بمذاقها الرائع وقوامها المثالي، حيث يتم استخدام الويت صوص الكريمي واللذيذ لتغمر المكرونة بنكهة لا تقاوم، ففي السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي، لكم طريقة تحضير مكرونة الوايت صوص، بخطوات سهلة ومكونات قليلة موجودة بكل مطبخ.

مكونات طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص

- 250 جرام مكرونة يفضل استخدام أنواع مكرونة قصيرة وعريضة مثل الفيتوتشيني

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 2 فص ثوم مهروس

- 1 كوب كريمة سائلة

- نصف كوب بارميزان مبشور

- ملح وفلفل حسب الذوق

- رشة من البقدونس المفروم للتزيين

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص:

في وعاء كبير، قوموا بغلي الماء وأضيفوا الملح، يتم وضع المكرونة في الماء المغلي وإتباع تعليمات التعبئة على العبوة لضمان نضج المكرونة.

في مقلاة كبيرة، يتم إذابة الزبدة على نار متوسطة، ثم يتم إضافة الثوم المهروس، حتى يصبح لونه ذهبيًا وناضج تمامًا.

تتمثل الخطوة التالية في إضافة الكريمة السائلة إلى المقلاة وتركها على النار لتسخينها حتى تبدأ بالغليان، ثم تقلب المكونات جيدًا لضمان تجانس الصوص.

بعد ذلك يتم إضافة جبنة "البارميزان" المبشور إلى الصوص، ويتم تقليب المكونات حتى يتم ذوبان البارميزان والحصول على صوص كريمي ومتجانس.

الخطوة التالية يتم تصفية المكرونة وإضافتها إلى الصوص في المقلاة، ثم يقلب المكرونة بلطف مع الصوص حتى تتغلف كل حبة من المكرونة بالصوص الكريمي، ثم تقدم المكرونة بالوايت صوص، في طبق التقديم ويتم رش البقدونس المفروم فوقها للتزيين.

طريقة أخري لتحضير الوايت صوص:

يتم إذابة الزبدة في قدر متوسط على نار هادئة ثم ضيفي له الدقيق بالتدريج ويحمص على النار لمدة دقيقة، ثم اخلطي الحليب السائل ومرق الدجاج وحركيه جيداً للحصول على خليط كريمي متجانس، بعد ذلك يتم إضافة مسحوق الثوم والملح وجوزة الطيب والجبنة ويقلب لمدة دقيقتين ثم أطفئي النار تحته.