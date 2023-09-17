الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة عمل مكرونة وايت صوص في المنزل للشيف عظيمة حمدي

مكرونة وايت صوص
مكرونة وايت صوص

تعتبر طريقة عمل المكرونة بالويت صوص واحدة من الأطباق الشهية والسهلة التحضير التي يمكن تقديمها في أي وقت، حيث يمكن أن تساعد الكثير من النساء العاملات في تحضير وجبة بسيطة وسريعة التحضير أيضًا.

 

تتميز هذه الوجبة بمذاقها الرائع وقوامها المثالي، حيث يتم استخدام الويت صوص الكريمي واللذيذ لتغمر المكرونة بنكهة لا تقاوم، ففي السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي، لكم طريقة تحضير مكرونة الوايت صوص، بخطوات سهلة ومكونات قليلة موجودة بكل مطبخ.

 

مكونات طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص

- 250 جرام مكرونة يفضل استخدام أنواع مكرونة قصيرة وعريضة مثل الفيتوتشيني

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 2 فص ثوم مهروس

- 1 كوب كريمة سائلة

- نصف كوب بارميزان مبشور

- ملح وفلفل حسب الذوق

- رشة من البقدونس المفروم للتزيين

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني على أصولها في خطوات وفوائدها

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص:

في وعاء كبير، قوموا بغلي الماء وأضيفوا الملح، يتم وضع المكرونة في الماء المغلي وإتباع تعليمات التعبئة على العبوة لضمان نضج المكرونة.

 

 في مقلاة كبيرة، يتم إذابة الزبدة على نار متوسطة، ثم يتم إضافة الثوم المهروس، حتى يصبح لونه ذهبيًا وناضج تمامًا.

 

تتمثل الخطوة التالية في إضافة الكريمة السائلة إلى المقلاة وتركها على النار لتسخينها حتى تبدأ بالغليان، ثم تقلب المكونات جيدًا لضمان تجانس الصوص.

 

بعد ذلك يتم إضافة جبنة "البارميزان" المبشور إلى الصوص، ويتم تقليب المكونات حتى يتم ذوبان البارميزان والحصول على صوص كريمي ومتجانس.

 

الخطوة التالية يتم تصفية المكرونة وإضافتها إلى الصوص في المقلاة، ثم يقلب المكرونة بلطف مع الصوص حتى تتغلف كل حبة من المكرونة بالصوص الكريمي، ثم تقدم المكرونة بالوايت صوص، في طبق التقديم ويتم رش البقدونس المفروم فوقها للتزيين.

بالمقادير.. طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت خطوة بخطوة

طريقة أخري لتحضير الوايت صوص:

يتم إذابة الزبدة في قدر متوسط على نار هادئة ثم ضيفي له الدقيق بالتدريج ويحمص على النار لمدة دقيقة، ثم اخلطي الحليب السائل ومرق الدجاج وحركيه جيداً للحصول على خليط كريمي متجانس، بعد ذلك يتم إضافة مسحوق الثوم والملح وجوزة الطيب والجبنة ويقلب لمدة دقيقتين ثم أطفئي النار تحته.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص مكرونه وايت صوص طريقة أخري لتحضير الوايت صوص المكرونة بالويت صوص الأطباق الشهية عظيمة حمدي

الأكثر قراءة

تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

بعد تجاوز محرز.. أرقام قياسية يستهدفها الفرعون المصرى صلاح هذا الموسم

رابط تقديم الخدمة العامة 2023.. وموعد تسجيل الطلب والأوراق اللازمة

7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

تفاصيل وظائف شركة السويس لمشتقات الميثانول

"شهيد الشهامة".. مقتل صاحب مطعم لمنعه تاجرًا من معاكسة سيدة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية