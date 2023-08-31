الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني على أصولها في خطوات وفوائدها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر الكبدة الإسكندراني من الأطعمة الشائعة في المطبخ المصري بشكل عام، ويرغب العديد من الأشخاص البحث عنها وعن الطريقة الصحيحة الخاصة بها، خاصة مع انتشار العديد من الطرق المختلفة المتنوعة للكبدة ولكن لا تندرج تحت مُسمى الكبدة الاسكندرانى، لذا خلال السطور التالية نوضح  طريقة عمل الكبدة خلال سطور.

مكونات الكبدة الإسكندراني 

نصف كيلو من الكبدة البلدي.

ومقدار فنجان من الخل.

عدد 5 فصوص ثوم.

واحدة فلفل حار أو حلو حسب الحاجة.

ملح.

كزبرة.

كمون.

رشة جوز الطيب.

استخدام الزيت النباتي.

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طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

  • نقوم بتقطيع الكبدة شرائح متساوية.
  • في إناء على النار ضعي كمية الزيت ومن ثم فصوص الثوم.
  • نقوم بتقليب الثوم في الزيت سويًا حتى يتم ذبلان الثوم.
  • ومن ثم نضيف قطع الفلفل المتقطعة سابقا ومن ثم نقوم بتقليبها مع الثوم.
  • نقوم بوضع الخل ومن ثم وضع الكبدة على الثوم والفلفل ونقلبهم جيدًا حتى يتغير لون الكبدة للون المعروف عند تناولها.
  • نضع التوابل الخاصة بالكبدة السابق تحضيرها في المكونات.
  • نقوم بالتقليب مع وضع كمية بسيطة للغاية من فنجان الماء الساخن ونتركها على النار حتى تستوي تمامًا.
  • يتم تقديمها مع الطحينة والمكرونة بالصلصة الحمراء وبالهنا والشفا.

فوائد الكبده الاسكندراني 

تُعد الكبدة من أحد مصادر فيتامين ب12، يمكن أن يوفر الكبدة خصائص مضادة للاكتئاب، توفر حصة 100 جرام من الكبد أيضًا حوالي 50% من الكمية الموصى بتناولها من الزنك، ويعد  الزنك هو عنصر غذائي دقيق آخر ثبت أنه يوفر خصائص مضادة للاكتئاب، كما تحتوي على  فيتامين K2 الذي يمكنه أن يقلل من تكرار الإصابة بسرطان الكبد مع زيادة وقت البقاء على قيد الحياة، كما أن الكبده مفيدة للغاية لصحة القلب والشرايين حيث تمنع تكلس الأوعية الدموية والشرايين والكلى. 

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