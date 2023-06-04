الكبدة البلدى بـ130 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق ولدى الجزارين، حيث سجل سعر اللحم البلدى من ٢٣٠: ٤١٠ جنيهات للكيلو، وسجل سعر اللحم الضأن بين ٢٤٠: ٣٥٠ جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كباب الحلة من ٢٤٠: ٣٥٠ جنيهًا للكيلو، فيما يتراوح سعر الكبدة الكندوز بين ٢٤٠: ٢٨٠ جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر اللحم المفروم من ١٥٠: ١٦٠ جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو ١٣٠ جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر الكلاوى والقلب من ١٤٠: ١٦٠ جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السجق البلدى نحو ١٤٠: ١٥٠ جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر اللحم البقرى من ١٦٠: ١٩٥ جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر الكبدة الضأن من ٢٤٠: ٢٨٠ جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر اللحم الجملى بين ١٩٠: ٢٣٠ جنيهًا للكيلو، كما تراوح سعر الاستيك والبفتيك من ٢٤٠: ٢٨٠ جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة:-

وسجل اللحم البرازيلي من ١٣٠: ١٩٠ جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر الكبدة المستوردة من ١١٠: ١٣٠ جنيهًا للكيلو.

وأكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، في وقت سابق، أن اللحوم والمالية متوفرة في الأسواق رغم ارتفاع الأسعار في الأسواق، وأن هناك عددًا وافرًا من الماشية في الأسواق، بينما المربون يعرضون المواشي بأسعار التكلفة وارتباط الأسعار بالدولار نتيجة استيراد الأعلاف من الخارج بالدولار، وأن الاتجاه إلى انضمام مصر لتجميع البريكس لدول روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا سيعمل على تخفيض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.