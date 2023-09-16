السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حلاوة المولد فى مصر 2023.. وأسعارها في الجمعيات الاستهلاكية

حلاوة المولد
حلاوة المولد

يتساءل المواطنين عن أسعار حلاوة المولد فى مصر 2023، وذلك مع اقتراب الاحتفال بميلاد الرسول صل الله عليه وسلم والذي يحتفل به الملايين من المسلمين في كافة بقاع الأرض حيث تهدى حلوى المولد النبوي الشريف أحد مظاهر الاحتفال في مصر منذ الحكم الفاطمي حيث كانت توزع في الشوارع والميادين على المواطنين.

أسعار حلاوة المولد فى مصر 2023

بدأت كبرى محلات الحلواني عرض حلوى المولد النبوي الشريف للمواطنين وكذلك الشوادر التابعة لوزارة التموين في الشوارع والميادين لذلك يتساءل المواطنون عن أسعارها في الأسواق المصرية في ظل ارتفاع أسعار السكر والمكسرات وإليكم أسعار حلاوة المولد فى مصر 2023 :-

  • سعر علبة صاج ميني 19 قطعة مشكل 600 جنيه.
  • سعر علبة صاج وسط 40 قطعة مشكل 625 جنيه.
  • سعر علبة صاج وسط 50 قطعة مشكل 700 جنيه.
  • سعر علبة صاج كبيرة 55 قطعة مشكل 875 جنيه.
  • سعر علبة صاج ديلوكس 19 قطعة مشكل 1000 جنيه.
  • سعر علبة صاج جاكبو 75 قطعة مشكل 1200 جنيه.
  • سعر علبة صاج بيريمو 60 قطعة مشكل 1500 جنيه.

وزير التموين: طرح حلوى المولد النبوى بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

بعد ارتفاع أسعارها بالمحلات.. الشوادر ومنافذ التموين قِبلة المواطنين لشراء حلوى المولد

أسعار حلوى المولد في الجمعيات الاستهلاكية 

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن طرح المجمعات الاستهلاكية علب حلوى المولد النبوي الشريف بأسعار أقل من السوق بنحو 25% بجودة عالية لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم التي تكفي أسرهم من الحلوى قبل الاحتفال وذلك بالأسعار التالية:-

سعر حلوى المولد النبوي الشريف 1 كيلو مشكل 100 جنيه.

سعر حلوى المولد النبوي الشريف 2 كيلو مشكل 200 جنيه.

ويتم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي في كافة منافذ وزارة التموين يوميا لسد طلبات الشراء اليومية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للقطاعين الخاص والحكومي

بعد ارتفاع أسعارها بالمحلات.. الشوادر ومنافذ التموين قِبلة المواطنين لشراء حلوى المولد

اجازة المولد النبوي الشريف 2023

أسعار حلاوة المولد فى مصر 2023 وموعد الاجازة من أكثر تساؤلات المواطنين عبر مواقع البحث العالمية حيث يحل المولد النبوي يوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الأول 1445 هـ الموافق 27 سبتمبر 2023 فيما يحصل موظفي القطاع العام والخاص على اجازة يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023.

اقرأ أيضا 

استعدادات الشوارد لعرض حلوى المولد النبوي الشريف 2023

أسعار حلاوة المولد حلاوة المولد حلوى المولد النبوي الجمعيات الاستهلاكية المولد

مواد متعلقة

موعد امتحانات الترم الأول 2024.. قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

موعد نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. الرابط وأوراق التقديم للكليات

نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2023.. الرابط والموعد

موعد دخول المدارس 2023 - 2024.. والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 16-9-2023

حالة الطقس اليوم السبت 16-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة فى المحافظات

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 16-9-2023

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 16-9-2023 فى محلات الصاغة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستجيب لدعوة سيدة "سدس الأمراء" بزيارة منزلها: "شرف عظيم يا ريس"

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

الرئيس السيسي يعزى أهالى بنى سويف فى ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا

الرئيس السيسى يستجيب لسيدة ويتوجه لزيارة منزلها فى "سدس الأمراء"

أهالى ضحايا إعصار "دانيال" ببنى سويف: تعزية الرئيس السيسى أثلجت صدرونا

ضبط لص الألماس بالقاهرة .. ارتكب 3 وقائع سرقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات