حلاوة المولد فى مصر 2023.. وأسعارها في الجمعيات الاستهلاكية

يتساءل المواطنين عن أسعار حلاوة المولد فى مصر 2023، وذلك مع اقتراب الاحتفال بميلاد الرسول صل الله عليه وسلم والذي يحتفل به الملايين من المسلمين في كافة بقاع الأرض حيث تهدى حلوى المولد النبوي الشريف أحد مظاهر الاحتفال في مصر منذ الحكم الفاطمي حيث كانت توزع في الشوارع والميادين على المواطنين.

أسعار حلاوة المولد فى مصر 2023

بدأت كبرى محلات الحلواني عرض حلوى المولد النبوي الشريف للمواطنين وكذلك الشوادر التابعة لوزارة التموين في الشوارع والميادين لذلك يتساءل المواطنون عن أسعارها في الأسواق المصرية في ظل ارتفاع أسعار السكر والمكسرات وإليكم أسعار حلاوة المولد فى مصر 2023 :-

سعر علبة صاج ميني 19 قطعة مشكل 600 جنيه.

سعر علبة صاج وسط 40 قطعة مشكل 625 جنيه.

سعر علبة صاج وسط 50 قطعة مشكل 700 جنيه.

سعر علبة صاج كبيرة 55 قطعة مشكل 875 جنيه.

سعر علبة صاج ديلوكس 19 قطعة مشكل 1000 جنيه.

سعر علبة صاج جاكبو 75 قطعة مشكل 1200 جنيه.

سعر علبة صاج بيريمو 60 قطعة مشكل 1500 جنيه.

أسعار حلوى المولد في الجمعيات الاستهلاكية

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن طرح المجمعات الاستهلاكية علب حلوى المولد النبوي الشريف بأسعار أقل من السوق بنحو 25% بجودة عالية لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم التي تكفي أسرهم من الحلوى قبل الاحتفال وذلك بالأسعار التالية:-

سعر حلوى المولد النبوي الشريف 1 كيلو مشكل 100 جنيه.

سعر حلوى المولد النبوي الشريف 2 كيلو مشكل 200 جنيه.

ويتم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي في كافة منافذ وزارة التموين يوميا لسد طلبات الشراء اليومية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

اجازة المولد النبوي الشريف 2023

أسعار حلاوة المولد فى مصر 2023 وموعد الاجازة من أكثر تساؤلات المواطنين عبر مواقع البحث العالمية حيث يحل المولد النبوي يوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الأول 1445 هـ الموافق 27 سبتمبر 2023 فيما يحصل موظفي القطاع العام والخاص على اجازة يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023.

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