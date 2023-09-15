بعد ارتفاع أسعارها بالمحلات.. الشوادر ومنافذ التموين قِبلة المواطنين لشراء حلوى المولد

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بحلول المولد النبوي الشريف، الذي يحل علينا يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، الموافق 12 من ربيع الأول، ويُعَدُّ احتفالًا كبيرًا لدى المسلمين، حيث يحرصون فيه على شراء حلوى المولد النبوي.

وتزامنًا مع اقتراب المولد النبوي الشريف، بدأت محال حلويات في طرح كميات كبيرة من حلوى المولد بأسعار مختلفة وأحجام متنوعة، ما جعل المواطنين يبحثون عن وسائل أخرى لشراء حلاوة المولد بعيدًا عن محال الحلويات الكبرى.

إقبال المواطنين على منافذ التموين

تقول فادية حسنين، إحدى المواطنات، إن أسعار علب حلاوة المولد مبالغ فيها بشكل كبير خاصة أن العلبة الواحدة التي يتناسب حجمها مع أسرة كاملة تتجاوز الأف جنيه وهو ما يمثل عبئا على المواطنين، ويجعلهم يبحثون عن طرق أخرى لشراء حلاوة المولد بعيدًا عن المحال التجارية.

وتابعت إن الدولة وفرت كافة أنواع حلاوة المولد في منافذ بيع وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل لـ25% تخفيض وبجود عالية وسعر يناسب جميع الفئات من المجتمع؛ مما يجعلها قبلة المواطنين بدلًا من المحال التجارية الأخرى.

عزوف المواطنين عن حلاوة المولد

فيما أضافت ميرفت محمد، إحدى المواطنات، أن الموسم الحالي في مولد النبوي الشريف ارتفعت فيه أسعار حلاوة المولد للضعف وهو ما جعل شرائها ليس في متناول الجميع خاصة أن المولد النبوي يأتي بالتزامن مع دخول العام الدراسي الجديد، وهو ما يجعل الأهالي تضع المستلزمات المدرسية في أولويتها بدلًا من شراء حلاوة المولد.

واستكملت حديثها بأن هناك العديد من الشوادر في مختلف المناطق والأحياء تبيع حلاوة المولد بأسعار مخفضة مقارنة بأسعارها في المحال التجارية، علاوة على وجود حلاوة المولد بمنافذ بيع وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، وتوفيرها أيضا في معارض أهلا مدارس، وهو ما يجعل جميع الخيارات متاحة أمام المواطنين وبأسعار مناسبة لجميع الفئات.

حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية

أوضح عامر محمد، أحد المواطنين، أن أسعار حلاوة المولد بمنافذ بيع وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية مناسبة لجميع الفئات، حيث إنها تبدأ بـ85 جنيها للعلبة السادة زنة كيلو جرام، كما يتم طرح علبة سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ100 جنيه، وعلبة سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 200 جنيه وعلبة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيهًا "أصناف مميزة"، وعلبة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 600 جنيه "أصناف مميزة"، وعلبة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه، وعلبة فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيها، وعلبة مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 750 جنيهًا "مميزة بالأصناف"، بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.