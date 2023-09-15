التموين تطرح حلاوة المولد بمعرض "أهلا مدارس".. ومواطنين :"جودة عالية بسعر مخفض"

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح حلوة المولد بمعرض "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة 25%، خلال مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لها في معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر والمقرر افتتاحه للجمهور اعتبارا من اليوم الجمعة حيث سيتم توفير السلع الغذائية ومنتجات الألبان بالمعرض كما ستطرح شركات المجمعات الاستهلاكية حلوى المولد بالمعرض.

حلوى المولد بأسعار مخفضة

واستقبل العديد من المواطنين إعلان وزارة التموين عن طرح حلوى المولد بمعرض أهلا مدارس بأسعار مخفضة، وتقول نوال عمران، إحدى المواطنات، إن الدولة المصرية تحرص بكل الطرق أن ترفع الأعباء من على عاتق الأهالي خاصة في ظل اقتراب العام الدراسي الجديد بالتزامن مع موسم المولد النبوي الشريف وكلاهما يحتاجان مبالغ ضخمة، إلا أن توفير الحلوة داخل معرض أهلا مدارس أمر غاية في الأهمية وفي صالح المواطن.

تابعت إن وجود حلوى المولد بمختلف أنواعها وأشكالها بأسعار مخفضة تصل لـ٢٥٪. بجودة عالية، تخفف من على الأهالي وتمكنهم من شراء المستلزمات الدراسية ومعاها حلوة المولد.

وزارة التموين تطرح حلوة المولد

أضاف سعيد منصور، أحد المواطنين، أن طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، سوف يحارب جشع التجار وأصحاب المحال التجارية خاصة وأن أسعار التجار مبالغ فيها خلال الموسم الحالي وأسعار حلوة المولد شهدت ارتفاعا حادا وصلت لزيادة الضعف.

أوضح طارق مجدي، أحد المواطنين، أن أسعار حلوة المولد وصلت الآلاف الجنيهات في المحال التجارية وهو الأمر الذي يزيد من أعباء المواطنين خاصة في ظل اقتراب العام الدراسي الجديد بالتزامن مع المولد النبوي الشريف، مشيدا بطرح حلوة المولد في معارض اهلا مدارس بأسعار مخفضة مما يرفع الأعباء عن المواطنين.

أسعار حلوة المولد

وجاءت أسعار حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية كالتالي، حيث أنها تبدأ بـ85 جنيها للعلبة السادة زنة كيلو جرام، كما يتم طرح علبة سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ100 جنيه، وعلبة سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 200 جنيه وعلبة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 600 جنيه " أصناف مميزة،" وعلبة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه وعلبة فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيه وعلبة مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 750 جنيها "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.