تبدأ من 75 جنيهًا.. حلوى المولد النبوى تزين الشوارع مع بداية الموسم (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف، حيث بدأت المحال بعرض منتجات حلوى المولد النبوي في الشارع المصري، التي تعتبر من العادات والتقاليد المصرية، وهي نوع من الحلويات أدخلها الفاطميون، وساعدوا في نشرها لتكون هناك حلوى لكل مناسبة كنوع من التقرب في تلك المناسبة العظيمة.

ورصدت “الدستور” استعدادات وأسعار التجار في بداية الموسم.

بدء الإقبال على حلويات المولد

قال محمد غريب، أحد تجار حلويات المولد في منطقة رمسيس، إنه بدأ الإقبال والاستعداد للمولد منذ أكثر من أسبوع وإن إقبال متوسط فى بداية الموسم مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار عن العام الماضي وبدأ معظم التجار في عرض منتجاتهم بداية من شهر سبتمبر ومنهم من بدأ في آخر أغسطس الماضي وأن معظم الزبائن الحاليين تجار جملة استعدادا لعرض منتجات المحال في بداية الموسم، ولكن الزبائن القطاعي يفضلون الشراء آخر أسبوعين في الموسم.

يبدأ الكيلو من 75 جنيها

أما عن الأسعار فقال إن سعر كيلو بعض الأنواع من حلاوة يبدأ من 75 جنيها للعلب المشكلة التي تحتوي على أنواع بسيطة، مثل الملبن الملون والسمسمية والفولية، أما الأنواع التي تحتوي على مكسرات وملبن العين جمل فيتراوح سعر الكيلو منها 120 لـ150 ذات جودة متوسطة، وأما الجودة المرتفعة يبدأ الكيلو منها من 125 جنيها لـ250 جنيها لوزن الكيلو الواحد.

الإقبال متزايد الخميس والجمعة

وعن الإقبال أوضح أبومحمود صاحب شادر حلوي بمنطقة الجيزة، أن الإقبال يتزايد في نهاية موسم مولد النبوي، ولكن بدأ الزبائن تتزايد بشكل متوسط منذ بداية شهر سبتمبر خاصة في أيام الخميس والجمعة.

وأما عن أسعار علب حلويات المولد عام 2023، أوضح سيد أن سعر علبة حلاوة المولد النبوي وزن كيلو عادي حوالي 25 قطعة 120 جنيها، سعر علبة حلاوة المولد النبوي المتوسطة الـ20 قطعة فاخرة نحو 180 جنيها، وسعر علبة حلاوة المولد النبوي الـ48 قطعة 220 جنيها.

وتابع أن أسعار الحلويات بالكيلو وصل سعر كيلو سمسمية 120 جنيها، وكيلو ملبن سادة 75 جنيها، وكيلو حمصية 120 جنيها، و كيلو فولية 150 جنيها، بينما المكسرات تراوح سعر كيلو بندقية ميني 540 جنيها، كيلو لوزية ميني 540 جنيها، كيلو كاجو ميني 540 جنيها، كيلو فستقية ميني 1200 جنيه، كيلو ملبن فستق وعين جمل 420 جنيها.

حلويات المولد

حلويات المولد

حلويات المولد

حلويات المولد

حلويات المولد