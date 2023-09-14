موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للقطاعين الخاص والحكومي.. من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها عبر محرك “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للقطاعين الخاص والحكومي

ونشر مجلس الوزراء في بيان له، موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2023 للقطاعين العام والخاص.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

وتعتبر إجازة المولد النبوي 2023 هى إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

وحددت الحكومة يوم الخميس 28 سبتمبر موعدً لإجازة المولد النبوى الذى يوافق الاحتفال به يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، وذلك تنفيذًا للقرار الحكومي بتأجيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس حتى يتمكن الموظف من الاستفادة بأكبر مساحة من الإجازات.

الإجازات الرسمية المتبقية فى 2023

- إجازة المولد النبوي 2023 يوم الخميس 28 سبتمبر بدلا من الأربعاء 24 سبتمبر

-عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

يوم الجمعة 6 أكتوبر

الأدعية المستحبة بمناسبة المولد النبوي الشريف

-اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء.

-يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك.

-ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.

-ربي انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا.

-اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.

-اللهم اجعل هذا البلد آمنًا، مطمئنًا سخيًا، رخياً، مستظلاً بظل كتابك، ملتزماً بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين.