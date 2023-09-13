الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 وأرق رسائل التهنئة بقدومه

المولد النبوى
المولد النبوى

يبحث العديد من المواطنين عن موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2023،  فهي من الأحداث الدينية المهمة التى يهتم بها المسلمون ويسعون دائمًا للاحتفال بها، ويوافق يوم مولد النبوي 2023 هجريًا 12 ربيع الأول عام 1445، وميلاديًا يوافق يوم المولد النبوي 27 سبتمبر 2023.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

txt

متى موعد المولد النبوي الشريف 2023 ؟.. أبرز رسائل التهنئة بـ المولد النبوى الشريف

وعن إجازة المولد النبوى الشريف 2023 فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 

وقد حسمت دار الإفتاء الجدل المثار حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 2023 حيث ذكرت دار الإفتاء المصرية عن حكم الاحتفال بـ مولد النبوي 2023، قائله أنه يجوز إحياء المولد النبوي بشتى أنواع العبادات والتقرب إلى الله.

متى موعد المولد النبوي الشريف 2023 ؟.. أبرز رسائل التهنئة بـ المولد النبوى الشريف

هل يجوز الصيام يوم المولد النبوي؟.. دار الإفتاء تُجيب

28 سبتمبر.. إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

اجازة المولد النبوي الرسمي 2023 وضوابط الاحتفال به                               

رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف

_يا حبيبي يا محمد يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، أنت نور أطل على الحياة وملؤها بالدفء.
_بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله مبارك عليكم المولد النبوي الشريف.
_النور في الكون انتشر، وابتهل بميلاد سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعته.
_الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكل البشر يزفون التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف، صلى عليك الله يا خير خلق الله.
_أرسل لك باقة من الورد الجوري مروية بماء الورد مكتوب عليها، صلى على النبي الكريم.
_أحبتي الأعزاء أتمنى لكم الصحة والسعادة بمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف كل عام وأنتم إلى الله أقرب.
_اللهم صل على نبينا محمد في الظل والنور، اللهم صل على نبينا محمد في الشدة والسرور، اللهم صل على خير خلقك يا أرحم الراحمين.
 

إجازة احتفالات بذكرى المولد النبوي المولد النبوي إجازة المولد النبوي 2021 إجازة المولد النبوي 2023 موعد إجازة المولد النبوي موعد إجازة المولد النبوي الشريف

الأكثر قراءة

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

بعثة الزمالك تغادر القاهرة اليوم لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية

بمليار دولار.. رئيس الوزراء يستعرض مشروع إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟