موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 وأرق رسائل التهنئة بقدومه

يبحث العديد من المواطنين عن موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2023، فهي من الأحداث الدينية المهمة التى يهتم بها المسلمون ويسعون دائمًا للاحتفال بها، ويوافق يوم مولد النبوي 2023 هجريًا 12 ربيع الأول عام 1445، وميلاديًا يوافق يوم المولد النبوي 27 سبتمبر 2023.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

وعن إجازة المولد النبوى الشريف 2023 فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

وقد حسمت دار الإفتاء الجدل المثار حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 2023 حيث ذكرت دار الإفتاء المصرية عن حكم الاحتفال بـ مولد النبوي 2023، قائله أنه يجوز إحياء المولد النبوي بشتى أنواع العبادات والتقرب إلى الله.

رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف

_يا حبيبي يا محمد يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، أنت نور أطل على الحياة وملؤها بالدفء.

_بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله مبارك عليكم المولد النبوي الشريف.

_النور في الكون انتشر، وابتهل بميلاد سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعته.

_الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكل البشر يزفون التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف، صلى عليك الله يا خير خلق الله.

_أرسل لك باقة من الورد الجوري مروية بماء الورد مكتوب عليها، صلى على النبي الكريم.

_أحبتي الأعزاء أتمنى لكم الصحة والسعادة بمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

_اللهم صل على نبينا محمد في الظل والنور، اللهم صل على نبينا محمد في الشدة والسرور، اللهم صل على خير خلقك يا أرحم الراحمين.

