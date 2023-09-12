الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

متى موعد المولد النبوي الشريف 2023 ؟.. أبرز رسائل التهنئة بـ المولد النبوى الشريف

المولد النبوى
المولد النبوى

يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن موعد المولد النبوى الشريف، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة كل شيء عن المولد النبوى الشريف والتفاصيل الخاصة به بالإضافة إلى أبرز الرسائل التي يتبادلها المواطنين فى المولد النبوى الشريف.

متى موعد المولد النبوي الشريف 2023؟

المولد النبوى الشريف من أهم المناسبات الدينية التى ينتظرها المسلمون ويحتفلون بها ويوافق المولد النبوى الشريف حسب العام الهجري يوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الأول 1445 بينما يوافق تاريخ المولد النبوي 2023 ميلاديًا 27 سبتمبر 2023.

وفي ضوء ذلك ننتقل إلى موعد إجازة المولد النبوي 2023 التي تُعطيها الدولة لموظفيها، وفقًا للتوقعات في نفس اليوم الذي يتم فيه الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف 2023 الموافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 ومن المتوقع أن يتم تأجيل إجازة المولد النبوي 2023 إلى يوم الخميس، حتى يتم ضمها مع أيام الإجازة الأسبوعية وهما الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة رسمية للموظفين.

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رسائل التهنئة بالمولد النبوى الشريف

_بأنوار النبي أمسيك ..وبقرب مولده اهنيك ..وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

_النور في الكون انتشر ..ابتهاجا بميلاد سيد البشر ..نبينا شفيعنا ..في يوم المحشر.

_رسائل المولد النبوي عمت الأفراح كل وادي ..بعد أن نادى المنادي ..ولد المصطفى الهادي ..متباركين.

_عوام البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل

_نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد .

_مستحيل تشرق الشمس وما تضويك ومستحيل يجي مولد الرسول الأعظم ( ص ) وما أهنيك .

_إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهَلْالها .

_ماذا أقول في النبي الرسول؟ هَلْ أقول للبدر حييت ياقمر؟ أم أقول للشمس أهَلْا ياكاشفة الظلماء؟ أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟

 

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