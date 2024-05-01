3 أفلام تتذيل قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري.. تعرف عليها

حققت عدد من الأفلام المصرية المعروضة بدور السينما في مصر، إيرادات ضعيفة مقارنة بالأفلام المعروضة في نفس التوقيت ضمن منافسات موسم عيد الفطر السينمائي 2024.

ونستعرض في الأسطر التالية أبرز هذه الأفلام

فيلم ع الماشي

وجاء فيلم ع الماشي لنجم الكوميديا علي ربيع في المركز الثالث في قائمة البوكس أوفيس المصري حيث حقق إمس إيرادات ضعيفة بلغت 48.094 جنيه لتصل بذلك إجمالى إيرادات الفيلم لـ 11.359.106 جنيها وذلك فى خلال 3 أسابيع عرض فقط.

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

أسود ملون



بينما حقق فيلم أسود ملون إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 2.255.522 جنيه فى 3 أسابيع عرض أيضا وحقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 12.833 جنيه.

ويشارك في بطولة فيلم أسود ملون، الفنانة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد الكيلاني، ميس حمدان، منة عرفة وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

الحريفة

ويواصل فيلم الحريفة مدة عرضه فى موسم عيد الفطر نظرا للنجاح الذى حققه العمل منذ عرضه فى موسم نصف العام وحتى الآن وقد حقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 1696 جنيها.

وتدور قصة فيلم الحريفة حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.