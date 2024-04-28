الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مهندس الديكور أحمد فايز: أعشق الأفلام القصيرة واعتبرها تفكير خارج الصندوق

احمد فايز
احمد فايز

أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء اليوم ماستر كلاس لمهندس الديكور أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين وعدد من الأعمال الأخرى بشهر رمضان، وأقيم الماستر كلاس بالمتحف الروماني اليوناني أدارها المدير الفني للمهرجان موني محمود بحضور جماهيري كبير من شباب الإسكندرية ومن الفنانين والسينمائيين منهم رانيا يوسف، ومحمد يوسف "أوزو" والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والدكتور يوسف العميري.

ماستر كلاس أحمد فايز 
 

في البداية تحدث فايز عن رحلته مع الأفلام القصيرة قائلا: أنا من محبي الأفلام القصيرة لأنها تفكير خارج الصندوق، وتعطي صناعها عمر أطول، ومنذ كنت طالبا في معهد السينما وعلي مدار دراستي قدمت 11 فيلما قصيرا من حبي لها على الرغم أنه كان مطلوب مني فيلم قصير واحد فقط في مشروع التخرج وأعتقد أن سر نجاح الفيلم القصير هو وجود فريق متعاون يحاول الوصول لأهداف معينة في حدود المتاح.

وأشار فايز إلى أن أهم شيء لمهندس الديكور هو السيناريو الذي سيبني عليه شغله وأهم شخصين في العمل بعد المؤلف بالنسبة للمخرج هو مهندس الديكور ومدير التصوير لأنهماة ينقلان للشاشة وجهة نظر المخرج  لذلك ضروري أن يكون هناك كميا بينهم.

وأكد  فايز على أن نصائح استاذه مهندس الديكور الكبير صلاح مرعي تأثر بها في حياته ومازال يتذكر هذه النصائح حتى الآن.

ووعد فايز بتقديم ورشة للديكور بدءًا من الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون   من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة أكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

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