تفاصيل حفل تامر حسني في أعياد شم النسيم

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم بأحد المنتجعات في العين السخنة، وذلك يوم الجمعة المقبل 3 مايو بالتزامن مع أعياد شم النسيم.

اسعار تذاكر حفل تامر حسني في شم النسيم

وأتاحت شركة تذكرتي الحجز على تذاكر الحفل والتي بدأت أسعارها من 1500 جنيه إلى 4000 الاف جنيه.

شروط الحفل

و تضمنت شروط الحفل عدم اصطحاب الأطفال اقل من 8 سنوات والأطفال من سن 12 سنة تذكرة كاملة كما منعت شركة تذكرتي المنظمة للحفل استبدال او استرجاع التذاكر عقب شراؤها.

تفاصيل الحفل

ويقدم النجم تامر حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه المختلفة القديمة والجديدة.

و أحيا الفنان تامر حسني مؤخرا حفلًا غنائيًا في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة النجمة أنغام ضمن احتفالات ذكرى تحرير سيناء يوم الخميس الماضي 25 أبريل.

وقدم تامر حسني أغنية "قدها" وأغنية أنا مصري، بمشاركة عدد من الأطفال، وذلك ضمن احتفالات ذكرى تحرير سيناء

و حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في الاحتفال بعيد تحرير سيناء، يوم 25 أبريل، والمُقام في العاصمة الإدارية.

وقال تامر حسني: “إن ذكرى تحرير سيناء مناسبة عزيزة على قلوب كل المصريين، وسأكون سعيدًا بالمشاركة في إحياء هذه المناسبة الوطنية من خلال هذا الحفل الغنائي”.

فيلم ريستارت

على جانب اخر يستعد النجم تامر حسني لخوض تجربة جديدة بالسينما من خلال فيلم "ريستارت" الذي يتعاون خلاله للمرة الثالثة مع المخرجة سارة وفيق والثانية مع الفنانة هنا الزاهد، ليعرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ويسعى تامر لانطلاق تصوير الفيلم خلال أيام، حيث يعكف على وضع اللمسات الأخيرة بمشاركة الفنانة سارة وفيق ووضع خطة زمنية بعدما استقرت على اللوكيشن الأساسي للتصوير، ليخوض به موسم عيد الأضحى المقبل.