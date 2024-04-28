الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الغردقة لسينما الشباب" يفتح باب الاشتراك في دورته الثانية

رئيس المهرجان محمد
رئيس المهرجان محمد الباسوسي

حددت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024 موعدًا لإقامة الدورة الثانية للمهرجان تحت رعاية وزارتيِّ الثقافة والشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر ونقابة المهن السينمائية.

وتقرر فتح باب الاشتراك في مسابقات المهرجان (الأفلام الطويلة والقصيرة ومشروعات الطلبة والجائزة الخضراء التي تمنح للفيلم الذي يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة) في الفترة من 1 مايو وحتى 15 يوليو 2024.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

في سياقٍ متصل، وقَّع السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما، بروتوكول تعاون بين المهرجان والمعهد يتضمن مشاركة المعهد في مسابقة أفلام الطلبة  وتنظيم ورش خاصة لصناعة الفيلم يحاضر فيها مجموعة من أساتذة المعهد ونجوم وصناع السينما المصرية وتخصيص برنامج  سنوي يعرض من خلاله مشاريع تخرج كبار المخرجين من خريجي المعهد الذين أسهموا في تطور صناعة السينما على مدار تاريخها، مثل محمد وعمر عبد العزيز وعلي بدرخان وهاني لاشين والذي سيعرض المهرجان لأول مرة فيلما وثائقيا من إخراجه عن الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

ومن المخرجين أيضًا خيري بشارة، داود عبدالسيد، شريف عرفة، محمد ياسين، علي إدريس، وساندرا نشأت وغيرهم لتكون فرصة أمام الشباب من الجمهور وصناع الأفلام للتعرف علي أفكار المخرجين الكبار أثناء دراستهم بالمعهد وسيعقب العروض ندوات وماستر كلاس مع المخرجين من أصحاب هذه المشاريع 
يشار الي أن عروض أفلام المهرجان تقام داخل دورعرض بوسط مدينة الغردقة والقرية الشبابية وقصر ثقافة الغردقة وفي عروض خاصة علي شاطئ البحر.

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