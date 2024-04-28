الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الوثائقية" تعرض ندوة نادرة للراحل نور الشريف فى ذكرى ميلاده

نور الشريف
نور الشريف

تعرض القناة الوثائقية مساء اليوم الأحد، ندوة نادرة للنجم نور الشريف من معرض الكتاب في ذكرى ميلاده. 

ونوهت القناة الوثائقية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن عرض الندوة بشكل حصري مساء اليوم، وكتبت معلقة في ذكرى ميلاد نور الشريف.. انتظروا ندوةً نادرةً للفنان الكبير من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تُعرض لأول مرة غدًا الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً، على شاشة الوثائقية. 

ويتحدث نور الشريف، خلال الندوة، عن بداياته الفني وعلاقته بزملائه وسر حبه للنجم أحمد زكي. 

كما يتطرق إلى علاقته بالزعيم عادل إمام ولماذا لم يعملا سويًا مرة أخرى بعد نجاحهما في عدة أفلام، ويتحدث أيضًا عن جيل الشباب في ذلك الوقت. 

ذكرى ميلاد نور الشريف 


وتحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنان الكبير نور الشريف، الذي يعد واحدًا من أبرز الفنانين في تاريخ مصر، لما قدمه من أعمال على مستوى السينما والدراما.


واسمه الحقيقى محمد جابر عبدالله، ولد فى حى الخليفة فى القاهرة 1946، وبدأ التمثيل في المدرسة، حيث انضم إلى فريق التمثيل فيها، وكان لاعبًا في فريق أشبال كرة القدم التابع لنادى الزمالك موسم 1961، ليبدأ تمريناته مع كل من حمادة إمام وطه بصرى ونبيل نصير وعلى محسن وغيرهم، قبل أن يفضل الاكتفاء بموهبة التمثيل والتركيز فيها.


ومن أبرز أعمال نور الشريف التي قام ببطولتها وأسهمت في صنع نجوميته وانتشاره "الحاجز" و"بئر الحرمان" و"الأبرياء" و"زوجتي والكلب" و"سواق الأتوبيس" و"حدوتة مصرية" و"ليلة ساخنة" و"الشيطان يعظ" و"حبيبي دائمًا"، و"الكرنك" و"أهل القمة" و"زمن حاتم زهران" وغيرها من الأفلام الهامة في السينما.


أما في الدراما التليفزيونية، فقدم الشريف مسلسلات مازالت تعيش في وجدان الجمهور المصرى، منها "القاهرة والناس"، و"مارد الجبل"، و"لسه بحلم بيوم"، و"أديب"، "أرزاق" "ثمن الخوف"، "الثمن"، "الثعلب"، و"عمر بن عبدالعزيز"، "لن أعيش في جلباب أبي"، و"هارون الرشيد"، "الرجل الآخر"، و"عائلة الحاج متولي"، و"الحرافيش"، و"العطار والسبع بنات"، و"حضرة المتهم أبي"، و"الدالي"، و"الرحايا حجر القلوب" و"خلف الله" آخر أعماله.

نور الشريف النجم نور الشريف ذكرى ميلاد نور الشريف القناة الوثائقية القناة الوثائقية تحتفل بذكرى ميلاد نور الشريف

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