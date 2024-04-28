الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نيللى كريم تشارك فى عمليات داعش خلال أحداث فيلم "السرب"

نيللي كريم
نيللي كريم

تشارك النجمة نيللي كريم في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "السرب"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية في مصر بعد غد الأربعاء 1 مايو.

دور نيللي كريم في فيلم السرب

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث فيلم السرب دور سيدة تُدعى هند، وهي زوجة أمير داعش، والذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، والتي تكون لها يد في التخطيط للعديد من العمليات الإرهابية التي يقوم التنظيم بتنفيذها.
 

وعبرت الفنانة نيللى كريم، في بيان صحفى سابق لها، عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم السرب.

وقالت: فخورة بمشاركتى فى فيلم بقيمة فيلم السرب، والذى يقدم فترة مهمة جدًا فى تاريخ الوطن.

وأضافت: أجسد شخصية هند، زوجة الأمير، الذى يجسد دوره محمد ممدوح، وهو أمير إحدى الجماعات الإرهابية ويُدعى «أبوأسعد الحمراوى»، وهى شخصية ثرية جدًا وفيها العديد من التفاصيل، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

 

أبطال فيلم السرب

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، دياب، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

قصة فيلم السرب 

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

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