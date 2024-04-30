الثلاثاء 30 أبريل 2024
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فن

محمد إمام يعود إلى "شمس الزناتي" وينتظر عرض "اللعب مع العيال"

محمد امام
محمد امام

يعود النجم محمد إمام لتصوير فيلمه السينمائى الجديد “شمس الزناتي“ تحت قيادة المخرج عمرو سلامة، خلال أيام وهو العمل الذي قطع شوطًا كبيرًا في تصويره خلال الفترة الماضية ولكن توقف التصوير لانشغاله بتصوير المسلسل الرمضاني ”كوبرا” والذي عرض في موسم رمضان الماضي. 

وحددت الشركة المنتجة لفيلم شمس الزناتي موسم صيف 2024 موعد مبدئي لعرض الفيلم. 

وكان محمد إمام بدأ تصوير أولى مشاهد الفيلم في شهر ديسمبر الماضي داخل اللوكيشن المخصص للعمل بمحافظة الفيوم، بقيادة المخرج عمرو سلامة.

فيلم شمس الزناتي 

"شمس الزناتي” مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لجون سترجس والذي قُدم عام 1960، والأخير مقتبس بدوره من الفيلم الياباني السموراي السبعة الذي أنتج عام 1954، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو المكان الذي وقع اختيار المخرج سمير سيف عليه، تدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تعرض واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة مسلحين، بقيادة المارشال برعي الذي جسد دوره الفنان محمود حميدة، ويسافر الشيخ عتمان شيخ القبيلة إلى القاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.

أبطال فيلم شمس الزناتي 

ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي 2، إلى جانب محمد إمام، مجموعة من الفنانين منهم، أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة. 

و"شمس الزناتي" مأخوذ في الأصل من فيلم عالمي بعنوان "العظماء السبعة"، وجرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، منها نسخة أمريكية قديمة عام 1960 وأخرى في 2016. 

اللعب مع العيال 

على جانب آخر ينتظر الفنان محمد إمام عرض فيلمه  السينمائي الجديد "اللعب مع العيال"، في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024 والذي يشهد التعاون الأول مع المخرج شريف عرفة.

ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد إمام، كلا من أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف؛ حيث تدور الأحداث في إطار لايت كوميدي

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