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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غدًا.. انطلاق عرض فيلم "السرب" بدور العرض السينمائي في مصر

السرب
السرب

ينطلق غدا عرض الفيلم السينمائي الجديد “السرب” بطولة أحمد السقا بدور العرض السينمائي في مصر. ويفتتح فيلم السرب موسم صيف 2024 وموسم أفلام شم النسيم.

قصة فيلم السرب 

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أدوار أبطال فيلم السرب 

ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير أحمد السقا بدور على المصري، الذي يقدم دورًا في عمق الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يشاركون في دور طياري السرب الذي نفذ المهمة العاجلة في عمق الأراضي الليبية لضرب عدة مواقع لداعش في مدينة درنة الليبية، وهم آسر ياسين الذي يقدم دور مقدم طيار هشام جلال، وكذلك الفنان كريم فهمي يقدم دور مقدم طيار رفاعي، والفنان أحمد حاتم يقدم دور مقدم طيار مهتدي الشاذلي، والفنان محمود عبد المغني في دور العقيد جمال صقر قائد السرب، والفنان شريف منير الذي يقدم دور قائد القوات الجوية الذي يعطي تعليماته مباشرة للسرب لتنفيذ المهمة التي أمر بها الرئيس، ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي.

أبطال فيلم السرب 

والفيلم بطولة كل من: أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد حاتم، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، وانضم إليهم شريف منير، ومحمود عبدزالمغني لقائمة ضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

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