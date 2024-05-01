الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

طرح فيلم "السرب" فى دور العرض السينمائى اليوم الأربعاء

السرب
السرب

ينطلق اليوم الأربعاء عرض فيلم السرب في دور العرض السينمائية المختلفة بالقاهرة والمحافظات. 

ويعرض الفيلم في 50 دار عرض بالقاهرة والجيزة، و52 دار عرض بالمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى قصور الثقافة. 

ويدخل فيلم "السرب" المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، ليفتتح موسم صيف 2024 السينمائي وأفلام موسم شم النسيم، لينضم بذلك للمنافسة مع عدد من الأفلام المعروضة منها فيلم "شقو" للنجم عمرو يوسف، وفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" لهشام ماجد وهنا الزاهد، وفيلم "ع الماشي" بطولة علي ربيع، وفيلم "أسود ملون" بطولة بيومى فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلانى.

قصة فيلم السرب 

يعد فيلم "السرب" أحد الأعمال الوطنية ذات الإنتاج الضخم، التي أحيت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديمها للجمهور. 

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أدوار أبطال فيلم السرب

ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير أحمد السقا بدور علي المصري، الذي يقدم دورًا في عمق الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يشاركون في دور طياري السرب الذي نفذ المهمة العاجلة في عمق الأراضي الليبية لضرب عدة مواقع لداعش في مدينة درنة الليبية، وهم آسر ياسين الذي يقدم دور مقدم طيار هشام جلال، وكذلك الفنان كريم فهمي يقدم دور مقدم طيار رفاعي، والفنان أحمد حاتم يقدم دور مقدم طيار مهتدي الشاذلي، والفنان محمود عبدالمغني في دور العقيد جمال صقر قائد السرب، والفنان شريف منير الذي يقدم دور قائد القوات الجوية الذي يعطي تعليماته مباشرة للسرب لتنفيذ المهمة التي أمر بها الرئيس، ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي.

أبطال فيلم السرب 

والفيلم بطولة كل من: أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد حاتم، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، وانضم إليهم شريف منير، ومحمود عبدالمغني لقائمة ضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

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