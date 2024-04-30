الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غادة عادل تبدأ تحضيرات فيلمها الجديد "وفيها إيه يعني"

الفنانة غادة عادل
الفنانة غادة عادل

بدأت الفنانة غادة عادل تحضيرات لفيلمها السينمائي الجديد والذي يحمل اسمًا مؤقتًا هو «وفيها إيه يعني». 

وتشارك غادة عادل فيه البطولة النجم ماجد الكدواني حيث من المقرر أن يبدأ تصويره نهاية شهر مايو المقبل عقب الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالفيلم من معاينة أماكن التصوير المختلفة واختيار الابطال المشاركين في العمل والفيلم يركز بشكل مكثف على المشاعر والمواقف الإنسانية ويخرجه عمر رشدي حامد. 

يذكر أن غادة عادل شاركت في موسم الأوف سيزون في بطولة مسلسل حالة خاصة والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه حيث لعبت دور محامية مخضرمة تمتلك مكتب كبير للاستشارات القانونية. 

قصة مسلسل حالة خاصة 

دارت أحداث مسلسل حالة خاصة حوّل شخصية "نديم أحمد أبو سريع"، الذي يجسد شخصيته الفنان طه دسوقي، والمصاب بالتوحد وكان يريد أن يعيش حياة طبيعية ويعمل محاميًا في أكبر مكتب محاماة لأماني النجار التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل، ويتعرف على هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله، ويقع في حبها ويتزوجها لإنقاذ فكرة إقامتها في مصر بعد الانتهاء منها، وتتصاعد الأحداث التي يوجد بها الكثير من التفاصيل التي يتعلق بها المشاهد

ابطال مسلسل حالة خاصة

أبطال مسلسل "حالة خاصة"، الذي يعرض عبر المنصة الرقمية  watch it الأصلية، كل من طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى، والموسيقي التصويرية كانت للموسيقار الكبير هاني شنودة. 

وحاز مسلسل "حالة خاصة" اهتمام الجمهور الذين بحثوا عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية، خاصةً أنها لاقت إعجاب الكثيرين ممن يهتمون بمشاهدة العمل الفني منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية Watch it

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