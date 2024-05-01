محمد صبحي ينعى والدة الفنانة ريم أحمد

نعى الفنان الكبير محمد صبحي، والدة الفنانة ريم أحمد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الأسى والحزن أنعى السيدة فاتن الراعي والدة ريم أحمد (هدى) ابنتي في ونيس.. كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيرا في مشوارها معي".

وأضاف: "أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك وريم حبيبتي وعمرو الصيفي صديقي الغالي وكل أولادك وحبايبك الصبر والسلوان".

وكانت ريم أحمد قد أعلنت وفاة والدتها فاتن الراعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وكتبت معلقة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم في مكروه».

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد

ولم تعلن الفنانة الشابة ريم أحمد حتى الآن موعد جنازة والدتها أو مكان العزاء.

ريم أحمد ممثلة مصرية، اكتشفها الفنان محمد صبحي وهي في سن الرابعة، وقدمها من خلال مسرحية (ماما أمريكا)، ثم إستعان بها ثانية لتؤدى دور (هدى) ابنة ونيس الصغرى فى مسلسله الشهير (يوميات ونيس) عام 1994، حيث تعرف عليها الجمهور وأصبح الدور الأكثر شهرة لها حتى الآن، واشتركت فى جميع أجزاء المسلسل. كما شاركت فى عدة أعمال أخرى منها (عفوًا أيتها الأم، حمزة وبناته الخمسة) وغيرها. شاركت أيضًا في عدة مسرحيات منها (كوكب ميكي، لص بغداد، روميو وجولييت). وهي حاصلة على بكالوريوس تمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية دفعة 2011 -2012.

يذكر أن الفنانة ريم أحمد انتهت مؤخرًا من تصوير أحدث أعمالها الدرامية حكاية «دقيقة إلا ربع» بطولة النجمة سوسن بدر من مسلسل «أسود باهت»، وتجسد ريم شخصية نيرة وهي شقيقه لـ14 أخ وأخت غير اشقاء وتحاول الانفصال عن زوجها، وتبحث عن المتورط في قتل أخيها ضمن أحداث العمل.