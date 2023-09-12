الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

اجازة المولد النبوي الرسمي 2023 وضوابط الاحتفال به                               

المولد النبوي
المولد النبوي

زاد البحث عن اجازة المولد النبوي الرسمي 2023  والتي يحين موعدها شهر سبتمبر الجاري  وتكون اجازة مدفوعة الأجر للعاملين سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام. 

 

اجازة المولد النبوي الرسمي 2023                                 

 

نعرض في التقرير التالي موعد اجازة المولد النبوي الرسمي 2023  وفق التوقيت المتوقع للمولد النبوي والذي يحين موعده 12 ربيع الأول 2023.

 

يكون موعد اجازة المولد النبوي الرسمي وفق المتوقع الخميس 28 سبتمبر بدلا من الاربعاء 27 سبتمبر 2023 وهو الموافق  12 ربيع الأول الموافق ذكرى المولد النبوي الشريف. 

 

ويكون موعدها الخميس بدلا من الاربعاء وذلك تطبيقًا لسياسة الدولة في ترحيل الاجازات الرسمية كي تكون مجمعة مع العطلات الاسبوعية كي يستفيد العاملون من ايام الاجازات المجمعة واستغلالها احسن استغلال.

 

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موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص وأبرز الرسائل للتهنئة

 

ضوابط الاحتفال بذكرى المولد النبوي 

 

في فتوى صادرة عن دار الافتاء المصرية توضح ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يجيب الدكتور نصر فريد واصل أن الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف لا مانع منها شرعًا؛ لأنها تذكر المسلمين في كافة أرجاء الدنيا بما كان عليه صاحب الذكرى من خلق قويم ونهج مستقيم، وكيف كان مولده نورًا أضاء الدنيا وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان واليقين.

 

ويشير في فتواه أنه إذا كان المسلمون يحتفلون بذكرى المولد الشريف على طريقتهم الخاصة احتفالًا يختلط فيه الخير بالشر والنافع بالضار فإننا نقول لهم: لا بد وأن يراعى في مثل هذه الاحتفالات الالتزام بآداب الإسلام وتعاليمه، ولا يتحقق ذلك إلا بصيرورة هذه الاحتفالات ندوات علمية وتوعية يعرف فيها المسلمون تاريخ إسلامهم وأسلوب نبيهم الحافل بالعظات والعبر والجهاد والكفاح والصبر على تحمل الشدائد.

 

 ويلتمسون التعاليم السامية التي ينتفع بها الإنسان في حياته وبعد مماته، كما يجب أن يراعى في هذه الاحتفالات عدم اختلاط الرجال بالنساء، وأن لا يحدث هرج ومرج وألا ترتكب الفواحش، وبما يتنافى مع آداب الإسلام وتعاليم النبي المحتفى به عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الرسول الكريم هو القدوة في هذه الاحتفالات حتى يكون عملنا مرضيًا له صلى الله عليه وآله وسلم في قبره الشريف ومرضيًا لله رب العالمين.

 

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متى يبدأ التهادى بحلاوة المولد النبوي؟

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موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص

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