السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

متى يبدأ التهادى بحلاوة المولد النبوي؟

حلويات المولد النبوي
حلويات المولد النبوي

متى يبدأ التهادى بحلاوة المولد النبوي؟ من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

موعد إجازة المولد النبوى 2023 وأسعار حلاوة المولد فى مصر

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

متى يبدأ التهادى بحلاوة المولد النبوى؟

يبدأ المصريون بداية من شهر سبتمبر الحالى فى شراء الحلوى بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف للتهادى بها كنوع من إدخال البهجة والسرور بمولد نبى الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

وعلى صعيد متصل، شهدت أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 لهذا العام 2023 ، استقراراً كبيراً مع اقتراب موسم المولد النبوي الشريف 1445 هجرياً، والذى يأتى الاحتفال به لهذا العام 2023، يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، الموافق 12 من ربيع الأول 1445 هجرياً.

وشهدت الأسعار بعض الاختلاف، حيث تراوح متوسط سعر كيلو الحلاوة المشكل المعبأ بمحلات القاهرة ما بين 70 إلى 80 جنيها.

ووصل سعر كيلو السمسمية إلى ما بين 100 إلى 110 جنيهات للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو الملبن السادة ما بين 40 إلى 45 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الفولية ما بين 100 إلى 110 جنيهات، بينما يتراوح سعر كيلو الملبن الحبل عين الجمل ما بين 180 إلى 190 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الحمصية ما بين 100 إلى 115 جنيها للكيلو.

موعد إجازة المولد النبوى 2023 وأسعار حلاوة المولد فى مصر

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ 

وفي السياق، أجازت دار الإفتاء المصرية الاحتفال بالمولد النبوى الشريف لكونه أمرا مستحبا، كما أجازت شراء الحلوى والتهادى بها من باب إدخال الفرحة والسرور، وجاء ذلك فى رد دار الإفتاء على أحد الأسئلة التى وردت إليها على موقعها الإلكترونى.

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