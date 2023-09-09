موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وذلك في الأوقات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال هذا التقرير جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر

موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص

يتزامن موعد اجازة المولد النبوي 2023 هذا العام يوم الأربعاء 27 من الشهر الحالي لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص حسب ماتم نشره على موقع مجلس الوزراء ، وربما يتم ترحيل موعد إجازة المولد النبوي إلى يوم الخميس 28 من الشهر الحالي وهو المتبع منذ فترة قبل الحكومة لإعطاء وقت للموظفين أكبر للاستمتاع بالإجازة ، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس.

موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص

الإجازات المتبقية من شهر سبتمبر الحالى 2023 والتى جاءت كالتالى :

يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر، إحدى إجازات شهر سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 9 سبتمبر، إحدى إجازات شهر سبتمبر 2023.

يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر، إحدى إجازات شهر سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 16 سبتمبر، إحدى إجازات شهر سبتمبر 2023.

يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر، إحدى إجازات شهر سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، إحدى إجازات شهر سبتمبر 2023.

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، إحدى إجازات شهر سبتمبر 2023.(إجازة المولد النبوى الشريف)

يكون يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر، إحدى إجازات شهر سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إحدى إجازات شهر سبتمبر 2023.

أسباب الاحتفال بذكرى المولد النبوي؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال منشور لها على موقعها الالكتروني بالأنترنت أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أمر أجمع جميع العلماء على جوازه، فهو ليس ببدعة، وأشارت إلى أن الخطأ: هو شراء حلوى المولد والتهاني بها بدعة.. الصحيح: شراء حلوى المولد النبوي والتهاني بها من باب إظهار الفرح والسرور بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر جائز ومستحب شرعًا.